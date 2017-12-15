Призы лучшим журналистам года

Лучшие журналисты 2017 года были награждены в четверг вечером, 14 декабря, на ежегодной Церемонии вручения премий Пресс-клуба, организованного Центром независимой журналистики и Комитетом за свободу прессы, передает IPN.

Среди награжденных числится Елена Чойна из платформы E-Sanatate, которая была награждена за редакционную статью о раке молочной железы. В категории Журналистское расследование были вручены две награды – одна газете Ziarul de Gardă за освещение вопросов общественного интереса, а другая журналисту Юрию Сандуца из RISE Moldova за расследования „Сделано в парламенте”.

В категории ТВ репортаж, также были вручены две награды. Одна досталась журналистке Любе Шевчук из RISE Moldova за расследование „Образование через насилие”, а другая журналисту Александру Попеску с Радио Свободная Европа за серию репортажей „Румыния – 10 лет на карте ЕС”. В категории Репортаж в печатных СМИ победительницей была объявлена Наталья Петрушевич из газеты SP Bălți.

Специальный проект „Nu se va întoarce nimeni și niciodată—aici vă vor putrezi oasele” (Никто и никогда не вернется - здесь сгниют ваши кости) о депортациях в Молдове в советский период, реализованного порталом Newsmaker.md был награжден в номинации Репортаж мультимедиа. В категории Фоторепортаж был награжден проект „Наша река”, реализованного Андреем Морару из Ассоциации журналистов „Люди и километры”.

Кроме того, были вручены специальные призы, а именно приз Дебют года, который был предоставлен за Проект „Люди и километры”. В категории Эволюция года был премирован новостной портал для молодежи Diez.md, а Надеждой года была признана корреспондент TVR Moldova Светлана Горе.

Лучшим блогом назван блог журналистки Елены Робу – elenarobu.md. Призом за Ответственную журналистику была награждена директор Ziarul de Gardă Алина Раду за серию репортажей о Николине Булат. В области Инновационной журналистики премирован Rise Leaks.

По решению Совета прессы, Национальная премия профессиональной журналистской этики 2017 года досталась расследовательской газете „Ziarul de Gardă”.

Ежегодная церемония Пресс-клуба проходит в XXIII раз