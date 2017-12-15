Отныне Плахотнюк будет заботиться о людях и займется устранением социальной несправедливости

Деятельность Демократической партии будет направлена в дальнейшем на такие принципы, как отношение к людям, забота о них, справедливость, развитие, достоинство и ценности. Эти цели содержатся в резолюции, принятой национальным политическим советом ДПМ, который собрался в четверг вечером, 14 декабря, передает IPN.

„Вместе с нашими коллегами мы провели оценку деятельности партии, наших представителей из правительства и парламента за год, то есть после нашего последнего съезда, который состоялся в декабре 2016 года. В качестве председателя Демократической партии я представил коллегам и отчет о деятельности в этот период”, - заявил лидер ДПМ Влад Плахотнюк в ходе пресс-конференции, организованной после заседания совета.

Ссылаясь на основные положения резолюции, Влад Плахотнюк отметил, что одним из принципов, на основании которого партия будет вести свою деятельность, является отношение. „Смена политического класса должна начинаться с политиков и, в первую очередь, с изменения отношения к гражданам, к принятию на себя ответственности, с четкой ориентацией их деятельности на интересы людей. Реформа политического класса, которую мы запустили уже в этом году, должна быть продолжена, отталкиваясь именно от этой цели – радикальное изменение отношения политиков к гражданам”, - сказал лидер ДПМ.

Согласно резолюции, „образование - это одна из областей, в которой слишком много было импровизации, с крайне отрицательными последствиями для детей, родителей и учителей. Это громоздкая и бюрократическая область, которая требует глубоких преобразований”. В документе также говорится, что здоровье и социальная защита являются областями, в которых люди ожидают большего вмешательства государства, а ДПМ предложит в ближайшее время новую концепцию управления этими областями, которая будет иметь в основе их модернизацию, а также устранение злоупотреблений и социальной несправедливости.

Другой отмеченный принцип - справедливость. „Люди говорят, что чувствуют несправедливость во многих областях, начиная с тем, как работало правосудие в эти годы, до того, как действовали следственные и контролирующие учреждения. Правда, Республика Молдова является страной, где уровень злоупотреблений в этих областях по-прежнему остается высоким. Поэтому ДПМ начала массовые акции сокращения контролирующих институтов, которые имели в качестве основной деятельности преследование людей, простых граждан и деловых людей. Эта область, в которой мы продолжим наводить порядок, с большей твердостью и решительностью, так чтобы люди больше не жили в страхе из-за злоупотреблений, которые были совершены против них в течение многих лет”, уточняется в резолюции.

ДПМ планирует выпустить в ближайшее время комплексную программу строительства и реабилитации автомобильных дорог в стране, область, которая требует срочного вмешательства государства. „На ближайшие годы мы предложим масштабную программу для населенных пунктов Республики Молдова „Асфальтированные дороги в каждом селе”, с помощью которой значительно улучшим инфраструктуру и потенциал развития сел. Эта программа будет начата уже в начале 2018 года”, - процитировал политик резолюцию.

Влад Плахотнюк добавил, что молдаване должны вернуть себе достоинство – либо это речь идет о том, как к ним относятся в учреждениях в стране, либо это отношение, исходящее из вне. „Политика и действия ДПМ по-прежнему будут нацелены на соблюдение и защиту достоинства молдавских граждан. Пришло время, чтобы Молдова имела твердый голос на международном уровне, и мы максимально мотивированы, чтобы придать вес этим устремлениям нашей страны и общества”, - отметил лидер партии.

Политик сказал, что ДПМ верит в европейские ценности и продвигает их через реформы, которых проводят представители партии в правительстве и парламенте. По его мнению, европейскую интеграцию следует вывести из области политического популизма, где была использована столько лет, и переведена в область национальной стратегии развития страны. „Наши представители в правительстве и парламенте получат задачу соблюдения этих принципов работы и будут оценены периодически, в зависимости от результатов, с тем, чтобы не снизить динамику изменений, мотивацию и профессионализм”, говорится так же в резолюции.