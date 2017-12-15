Михалко: Начинается период, когда у Молдовы больше возможностей для развития

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Политика
Республика Молдова вступает в период, когда у нее больше возможностей для развития. Такое заявление сделал посол Европейского Союза в Молдове Питер Михалко в эфире передачи «Политика» на ТВ8.
«Я был бы очень удовлетворен, если благодаря политическим шагам в рамках отношений между ЕС и Республикой Молдова, после четырех лет нашего мандата мы сможем сказать, что это был успешный, результативный период и нет никаких сомнений, что это путь к модернизации, развитию на благо людей. Тогда станет ясно, что мы должны продолжать наше сотрудничество», – отметил посол.
Питер Михалко считает, что для этого в настоящее время созданы все необходимые инструменты, отношения между Молдовой и ЕС находятся на очень высоком уровне как в плане реализации Соглашении об ассоциации, так и по обновленной повестке дня ассоциации, одобренной прошлым летом.
Говоря об условиях, выдвинутых Европейским Союзом для предоставления макрофинансовой помощи и, в частности, по изменению избирательной системы, глава Делегации ЕС подчеркнул, что все преобразования зависят от молдавских властей. «Для нас важно, чтобы, оценивая эти преобразования, мы были уверены, что демократические стандарты будут соблюдены и нет рисков для избирателей и кандидатов», – уточнил посол
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