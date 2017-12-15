Михалко: Начинается период, когда у Молдовы больше возможностей для развития

Республика Молдова вступает в период, когда у нее больше возможностей для развития. Такое заявление сделал посол Европейского Союза в Молдове Питер Михалко в эфире передачи «Политика» на ТВ8.

Европейский чиновник надеется, что во время своего мандата он увидит, как эти возможности используются на благо граждан, сообщает IPN.

«Я был бы очень удовлетворен, если благодаря политическим шагам в рамках отношений между ЕС и Республикой Молдова, после четырех лет нашего мандата мы сможем сказать, что это был успешный, результативный период и нет никаких сомнений, что это путь к модернизации, развитию на благо людей. Тогда станет ясно, что мы должны продолжать наше сотрудничество», – отметил посол.

Питер Михалко считает, что для этого в настоящее время созданы все необходимые инструменты, отношения между Молдовой и ЕС находятся на очень высоком уровне как в плане реализации Соглашении об ассоциации, так и по обновленной повестке дня ассоциации, одобренной прошлым летом.

Говоря об условиях, выдвинутых Европейским Союзом для предоставления макрофинансовой помощи и, в частности, по изменению избирательной системы, глава Делегации ЕС подчеркнул, что все преобразования зависят от молдавских властей. «Для нас важно, чтобы, оценивая эти преобразования, мы были уверены, что демократические стандарты будут соблюдены и нет рисков для избирателей и кандидатов», – уточнил посол