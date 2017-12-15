Канду о докладе Kroll 2

«Никто не может что-то убрать или отредактировать в докладе, который предоставлен Международной комиссией», – заявил спикер парламента Андриан Канду в эфире передачи InPROfunzime, говоря о докладе Kroll 2, который, согласно НБМ, не может быть опубликован полностью.

«Никто не может ничего убрать или отредактировать в докладе, который предоставлен Международной комиссией. Сейчас между НБМ и Kroll идут переговоры, чтобы найти решение, но пока еще не решено, когда и как будет опубликован этот доклад.

Мы подождем соответствующего решения Kroll. В прошлый раз, получив доклад, я его опубликовал. Если на этот раз у меня будет доступ, я решу, что делать, но думаю, что опубликую его. Я обнародовал доклад Kroll, мне действительно нечего скрывать. Существуют договорные отношения между НБМ и компанией Kroll, которая ведет расследование и говорит, что мы должны быть терпеливыми.

Почти 900 миллионов были восстановлены в первый год после ликвидации банка. Шору вынесен первый приговор. Я не знаю, почему затягивается. Шор или Филат – это неважно, но те, кто стоят за этой кражей, должны за это ответить», – подчеркнул Андриан Канду.

Национальный банк объявил в пресс-релизе, что опубликует синтез расследования Kroll, как только получит его. НБМ обсудил с зарубежными экспертами возможность обнародовать только часть информации, содержащейся в докладе.