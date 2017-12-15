ЖДМ: движение пассажирских поездов в Россию не будет прекращено

ГП «Железная дорога Молдовы» опровергает появившуюся в СМИ информацию, касающуюся прекращения движения пассажирских поездов, курсирующих по маршруту Кишинев-Москва.

ГП «Железная дорога Молдовы» не получило никакого документа от администрации железных дорог Украины, который бы подтверждал опубликованную в СМИ информацию, касающуюся ограничения движения поездов РЖД по маршруту Кишинев-Москва. На данный момент по этому маршруту курсируют три поезда, один из которых принадлежит российской железнодорожной компании – РЖД, а два других – ЖДМ.

В настоящее время поезда по маршруту Кишинев-Москва ходят в нормальном режиме, согласно расписанию, установленному и согласованному со всеми железнодорожными администрациями государств, территорию которых этот поезд пересекает транзитом.