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Общество
ЖДМ: движение пассажирских поездов в Россию не будет прекращено
15.12.2017

ГП «Железная дорога Молдовы» опровергает появившуюся в СМИ информацию, касающуюся прекращения движения пассажирских поездов, курсирующих по маршруту Кишинев-Москва.

ГП «Железная дорога Молдовы» не получило никакого документа от администрации железных дорог Украины, который бы подтверждал опубликованную в СМИ  информацию, касающуюся ограничения  движения поездов РЖД по маршруту Кишинев-Москва. На данный момент по этому маршруту курсируют три поезда, один из которых принадлежит российской железнодорожной компании – РЖД, а два других – ЖДМ.

В настоящее время поезда по маршруту  Кишинев-Москва ходят в нормальном режиме, согласно расписанию, установленному и согласованному со всеми железнодорожными администрациями государств, территорию которых этот поезд пересекает транзитом.


 
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