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Общество
Из алкогольных напитков молдоване предпочитают домашнее вино
15.12.2017

Об этом свидетельствуют данные анализа винной промышленности и потребительских традиций, проведенного компанией «iData: date inteligente», пишет infotag.md.

Согласно социологическому исследованию, около 40% респондентов отдают предпочтение домашнему вину, более 30% — домашнему и промышленному вину. Только 15% респондентов однозначно отдают предпочтение вину заводского производства. Большинство (около 40%) опрошенных лиц утверждают, что покупают вино в специализированных магазинах, около 30% — в больших магазинах, около 25% — от производителей, и только небольшое количество потребителей заявили, что покупают вино у людей или маленьких магазинах, расположенных возле дома или офиса.

Опрос показывают различия во вкусах мужчин и женщин. Женщины отдают предпочтение мускатным винам, а мужчины выбирают Cabernet-Sauvignion. Среди предпочтений по сортам также фигурируют Merlot, Rară Neagră, Feteasca, Pinot noir. Данные исследования собраны с 6 по 10 декабря целевой группой в возрасте от 18 до 45 лет, с участием экспертов Национального бюро статистики, министерства финансов, Национального банка, министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и других ведомств, в рамках «зимней школы», которую проводит iData.Жители Молдовы из напитков предпочитают домашнее вино.


 
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