Канду склонен верить опросу, заказанному ДПМ, и отрицает результаты БОМ, обвиняя их в предвзятости

Председатель парламента Андриан Канду отказывается верить результатам опроса «Барометр общественного мнения» (БОМ). После того, как социсследование показало, что ДПМ, членом которой он является, не пройдет в следующий парламент, спикер заявил, что оно не отражает действительность. Заявления прозвучали в эфире передачи În Profunzime.

«Я ставлю под сомнение эти опросы, тем более результаты БОМ, потому что те, кто провели его, прямо участвуют в политике. Я сомневаюсь, что стоит доверять опросу, который заказали члены определенных партий», — сказал Канду.



Ведущая передачи Лорена Богза попыталась возразить, однако председатель парламента был непоколебим: «Вы хотите сказать, что господин Чиботару, председатель ЛДПМ, не является частью команды, которая опубликовала опрос?! Или жена господина Барбэрошие, которая в первых рядах ПДС? По итогу, настоящую действительность покажет голосование граждан на выборах».



Отметим, что ярость спикера вызвала разница результатов опроса БОМ, проведенного по заказу Института публичной политики, с социсследованием IMAS, заказанного Демпартией. В обоих случаях, если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, большинство голосов досталось бы ПСРМ, на втором месте оказалась бы ПДС.



Однако, согласно опросу БОМ, третье место заняла бы партия Андрея Нэстасе, а ДПМ не прошла бы избирательный порог. В то же время второе социсследование показывает, что демократы вошли бы в тройку.