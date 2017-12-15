При каких условиях ДПМ будет увольнять министров?

Демократическая партия Молдовы осуществит кадровые перестановки в нынешнем составе правительства, если чиновники не будут выполнять свои обязанности.

Об этом заявил пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь в эфире телепередачи «Фабрика» по итогам заседания Национального политического совета формирования.

«Министрами не становятся на всю жизнь. Необходимо посмотреть на результаты. Население каждый день сталкивается с проблемами. В условиях, когда Молдова проходит через кризис, очень тяжело говорить, что в последующие годы будут положительные результаты. Перестановки возможны в случае, если кто-то не справится со своими обязанностями. Мы должны понять: государственный чиновник должен взять на себя определенную ответственность, а не только управлять. Министр – это не просто должность, это политическая ответственность», – пояснил Гамурарь.

В то же время пресс-секретарь ДПМ отметил, что, согласно последним опросам, граждане дают более высокую оценку деятельности партии, а населению все больше нравятся начатые властями реформы.

«Если посмотреть на последний год деятельности ДПМ, то видно, что мы сосредоточились на конкретных вопросах. Был тяжелый год. Представленные нами опросы совершенно точно показали, что доверие к правительству выросло. Мы также попытались вернуть доверие граждан к европейскому вектору. Уже видны результаты многих реформ», – сказал Виталий Гамурарь.

Вчера вечером ДПМ созвала Национальный политический совет, на котором обсуждались вопросы, касающиеся продолжения реформ и программы внедрения положений и соблюдения обязательств, взятых при подписании Соглашения об ассоциации.