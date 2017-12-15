Молдавские политики ведут себя в дни траура в Румынии как клоуны

Это мнение высказал на своей страничке в соцсети Facebook экономический аналитик, экс-вице-премьер Александр Муравский, комментируя коллективное фото молдавских либералов, членов ДПМ и партии ЕНП Лянкэ, приехавших в Румынию на похороны короля Михая.

«Этот снимок навевает много грустных размышлений. Большая делегация прибыла на похороны. Всеми своими предыдущими заявлениями они выражали великую скорбь по поводу смерти короля Михая. И, учитывая их унионистские наклонности, можно было бы поверить в их искреннее горе и сочувствие. И вполне оправдано было их участие в похоронах.

Но, глядя на подобную фотографию, становится ясно, что все это не более, чем политическая клоунада.

Приехать в скорби на похороны, чтобы потом делать такие коллективные фото (я уж не говорю о другой фотосессии великих либералок Зоти и Фусу) как заезжие туристы на фоне архитектурных достопримечательностей.

Мне могут сказать, что можно часто видеть фото известных людей, сделанные на похоронах других известных личностей. Да, это бывает. Но практически всегда это фото, сделанные фотографами со стороны и без воли скорбящих. Здесь же мы имеем фото специально выстроенной группы, фото, сделанное по желанию и по инициативе этой группы. Фото обычных туристов, которые посетили еще одну достопримечательность.

То есть данное фото есть демонстрация полнейшего отсутствия вкуса и такта со стороны участников этой экскурсии. И эта шушера находится на высших государственных постах? Вот это и есть наш позор и стыд. Ничего не могут сделать порядочно».

"Хоронили короля - порвали два баяна", - комментируют события пользователи социальной сети...