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Экономика
«Молдовагаз» подсчитывает долги перед «Газпромом»
15.12.2017

Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торгово-промышленной палате Российской Федерации удовлетворил иск «Газпрома» о взыскании с Акционерного общества «Молдовагаз» задолженности по поставкам в 2014 году в размере $ 768 млн 646,7 тыс.

По сложившейся практике «Газпром» ежегодно подает иски о взыскании с АО «Молдовагаз» исторических долгов за поставленный в разные годы природный газ. Действия корпорации обусловлены требованиями органов валютного и таможенного контроля России о необходимости принятия юридических мер для соблюдения сроков репатриации финансовых средств.

Общий исторический долг компании молдавского потребителя газа перед российским поставщиком уже превышает $ 6 млрд, из которых около 90% составляет задолженность Приднестровья, оставшаяся часть — правобережной Молдавии.

В сложившейся ситуации, молдавская сторона заняла позицию, что долги за газ сформировались в виду форс-мажорных обстоятельств. А именно, молдавский бенефициар не имеет возможности повлиять на приднестровское предприятие «Тираспольтрансгаз», которое действует на территории неподконтрольного Кишиневу региона.

До настоящего времени «Газпром» не принял каких-либо действий с целью исполнения решений суда о взыскании с «Молдовагаз» исторических долгов.

Крупнейшими акционерами компании «Молдовагаз» являются «Газпром» (50% акций), правительство Молдавии (35,33%) и администрация Приднестровья (13,44%), передавшая свои акции в доверительное управление российскому газовому холдингу.


 
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