Андрей Нэстасе раскрывает подробности о принципах, вставших в основу союза между ПДС и ДПМ

В интервью для портала ТРИБУНА председателя партии «Платформа «Достоинство и Правда» (ППДП) Андрея Нэстасе попросили рассказать о принципах, вставших в основу союза между ПДС и ДПМ.

«Отношения между ПДС и ППДП всегда были корректными, а в президентской кампании 2016 года нам сообща удалось добиться хорошего результата. Также мы тесно сотрудничали в борьбе за сохранение пропорциональной избирательной системы. Обе партии активно участвовали в акциях протеста, организованных гражданским обществом. Мы тесно сотрудничали и в процессе переговоров с ЕНП и с рядом других европейских партнеров, и информировали их о том, что происходит в Республике Молдова», — отметил он.

В том, что касается совместного участия в парламентских выборах, Андрей Нэстасе заявил, что «мы договорились действовать на основе взаимности, порядочности, справедливости и паритета».

«Сейчас, как никогда ранее нам необходима консолидация оппозиционных проевропейских сил. В условиях, когда существует неформальный союз между ДПМ и ПСРМ, нацеленный на сохранение власти и свободу тандема Плахотнюк-Додон, когда Плахотнюк напрямую поддерживает объединение популистских партий, чтобы не разделять голоса наших избирателей, нам, в качестве представителей реальной оппозиции, ничего не остается, кроме как объединиться в единый блок, и обеспечить альтернативу нынешней власти в 2018 году», — заявил Андрей Нэстасе.

Андрей Нэстасе также отметил, что «в то же время, избирательный блок ни в коем случае не означает потерю идентичности ПДС и ППДП». «Мы остаемся независимыми партиями, но теперь, как никогда ранее, у нас нет права терять голоса избирателей. Любой голос не в пользу союза ПДС и ППДП рискует пойти на пользу Плахотнюку», — заявил лидер ППДП.

Андриана Кептине