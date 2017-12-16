Унионистское движение – новая цель Демпартии?

Этот вопрос возник в определенных кругах после недавних политических событий, а особенно после того как правительство одобрило законопроект о внесении в Конституцию положения об объявлении румынского языка государственным. Некоторые говорят, что правительство было обязано так поступить вследствие решения Конституционного суда, принятого в декабре 2013 года, Другие считают, что этот ход сделан в связи с 2018 годом, который будет не только выборным, но и особо важным для унионистского движения, потому что исполнится 100 лет Объединению Бессарабии с Румынией.

Я неоднократно писал, что согласно некоторым оценкам, в нашей стране около 20-30% избирателей, что придерживаются унионистских взглядов, и этот сегмент после провала Либеральной и Либерал-демократической партии Молдовы продолжает оставаться без политического покрытия.

Демократическая партия продолжает поиск политических решений для выборов 2018 года, даже если не признает этого. Демократы пытаются позиционировать себя как сподвижников евроинтеграции и прилагают для этого огромные усилия, хотя нет никаких гарантий, что им это удастся. Отношения ДПМ с европейскими структурами далеки от дружественных, особенно после того как были проигнорированы рекомендации ЕС в связи с изменением избирательной системы. К тому же, опросы показывают, что проевропейский электорат в Молдове ориентирован не на ДПМ, он скорее склонен выбрать ПДС и ППДП, которые пользуются поддержкой европейских структур. В итоге, не имея возможности позволить себе открыто покинуть проевропейский сегмент, ДПМ вынуждена искать альтернативные решения.

На левом фланге ДПМ делать нечего, даже если в определенный промежуток своей деятельности партия позиционировала себя как левоцентристскую проросийскую партию. Сейчас левый фланг занят социалистами, а что вне контроля социалистов распределяется между ПКРМ и НП. Правоцентристский сегмент занят ПДС и ППДП, хотя часть того сегмента все-таки занята ДПМ (в основном благодаря административному ресурсу). Получается, у ДПМ нет особого выбора, кроме как: пытаться вытеснить социалистов с левого фланга; попытаться сдвинуть ПДС и ППДП на ультраправый фланг, чтобы обеспечить себе электорат по центру; сдвинуться самой на ультраправый фланг и занять часть унионистского сегмента.

Итак, не исключено, что последние политические события являются не только началом сдвижения позиций ДПМ, а и тем, что в ближайшее время может сделать эту партию ультраправой унионистской, а такая позиция может принести с собой большие перемены. Политические, и не только…

Думитру Спэтару