Во фракции коммунистов осталось только шесть депутатов

В парламентской фракции Партии коммунистов (ПКРМ) осталось только шесть депутатов. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом заявила на заседании парламента в пятницу председатель фракции Инна Шупак.

Она сообщила, что 16 декабря 2015 года Бабюк была исключена из Партии коммунистов "за нарушение устава партии, состоящее в непринятии мер по укреплению идеологического и организационного единства ПКРМ в Бричанском районе".

"В связи с этим на заседании фракции ПКРМ 11 декабря принято решении об исключении Алены Бабук из фракции ПКРМ. В составе фракции осталось шесть депутатов", - сказала Шупак.

В свою очередь, Алена Бабюк, мандат которой был утвержден Конституционным судом на этой неделе, заявила, что она получила этот мандат "от народа, в ходе парламентских выборов". "Меня исключили из ПКРМ какие-то люди, которые непонятно кого представляют, так как из Политисполкома ушли большинство членов ПКРМ. Вы развалили партию, а теперь и во фракции осталась группа людей. Я обещаю работать в интересах страны и своего народа", - заявила Бабюк.

Бабюк была включена в списки ПКРМ на парламентских выборах 2014 года. Она получила мандат после того, как на прошлой неделе депутат Оксана Доменти заявила об уходе из политики. Фракция ПКРМ, которая после выборов 30 ноября 2014 года насчитывала 21 депутата, осталась с шестью депутатами.

В конце 2015 года 14 коммунистов вышли из фракции и примкнули к парламентскому большинству. Все они были исключены из ПКРМ.