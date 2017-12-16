Игорь Попа: Некоторые свидетели обвинения по делу Филата дали ложные показания

Некоторые свидетели обвинения по делу Влада Филата дали ложные показания. Об этом заявил адвокат экс-премьера Игорь Попа в ходе передачи „Cutia neagră” на телеканале TV8. Адвокат утверждает, что показания этих свидетелей не были подтверждены другими свидетелями.

„Некоторые свидетели дали ложные показания, и это было обнаружено и журналистами. Они говорили, что какой-то банкир из Российской Федерации прибыл в Республику Молдова, встретился с Владом Филатом и Иланом Шором, и они договорились о разгосударствлении неблагоприятных кредитов в BEM, но впоследствии было доказано, что этот банкир не приезжал в страну”, - отметил Игорь Попа. Кроме того, адвокат добавил, что этот банкир даже не знаком с Владом Филатом.

Игорь Попа заявил, что донос Илана Шор тоже не подтвердился. Адвокат отметил, что потребует инициирования расследования в отношении свидетелей, которые дали ложные показания, в том числе по отношению к Илану Шор.

Адвокат бизнесмена Вячеслава Платона Валериу Паша отметил, что в доносе Илана Шор, который стал мотивом для возбуждения уголовного дела в отношении Вячеслава Платона, есть много не соответствующих действительности данных. „Начиная с компаний, которых присваивают в одном случае Платону, в другом случае Владу Филату, хотя речь идет об одной и той же группе компаний”, - отметил Валериу Паша.

Эксперт Центра юридических ресурсов Ион Гузун считает, что Илан Шор сыграл очень важную роль во всем, что касается кражи миллиарда. По его мнению, уголовное преследование в отношении Илана Шора длится слишком долго. „Мы видим, что все эти предварительные процедуры против него откладываются и не рассматриваются”, - сказал эксперт.