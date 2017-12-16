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Здоровье
Парламент снял ограничения для открытия аптек
16.12.2017

Парламент принял голосами 69 депутатов проект поправок в закон о фармацевтической деятельности, которым устраняет ряд ограничений, связанных с открытием аптек, передает IPN.

Проект изменяет ст. 19 закона. В ч. 4, которая была исключена, говорилось, что новые аптеки не должны быть расположены на расстоянии менее 250 м от существующих аптек, и на расстоянии не менее 500 м от существующих производственных аптек.

В ранней версии закона были установлены и демографические нормативы для открытия аптек. Таким образом, аптеки могли быть открыты для 3000 - 4000 человек. И это положение было отменено. Аннулировано и положение о создании аптек в соответствии с Национальным планом размещения аптек.


 
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