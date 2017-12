Политика EaP Think Bridge: ЕС все еще способен удержать Восточное партнерство на плаву К саммиту Восточного партнерства, который состоялся 24 ноября в Брюсселе, пишет EaP Think Bridge, каждая сторона подходила со своими взглядами, ожиданиями и намерениями. Но его результаты показали, что Европейский союз все еще способен подвести общий знаменатель под пестрый спектр устремлений и удержать инициативу на плаву, даже если она не полностью удовлетворяет потребности отдельных участников. EaP Think Bridge отмечает, что пятый саммит стран Восточного партнерства должен был дать ответ на главный вопрос: как дальше будет развиваться эта инициатива Европейского союза. Но накануне его проведения все чаще звучали более радикальные формулировки: а будет ли она существовать вообще, имеет ли она добавочную стоимость для участников? Брюссель решил сохранить инициативу и поэтому в основу нынешнего саммита заложил поиск путей активизации сотрудничества, чтобы усилить экономику, управление, взаимосвязи и ускорить развитие общества. На данный момент, пишет EaP Think Bridge, Восточное партнерство – это инициатива „разных скоростей”, где три страны (Украина, Грузия и Молдова) резко вырвались вперед, имея политическую ассоциацию, зону свободной торговли и безвизовый режим с ЕС, Армения – соглашение о партнерстве, Азербайджан – переговорный формат, а Беларусь ограничивается осторожным участием в двусторонних и многосторонних форматах сотрудничества с ЕС. EaP Think Bridge отмечает, что аспирации о дальнейшем сотрудничестве также находятся на разных уровнях: от членства в ЕС до простого взаимовыгодного экономического сотрудничества без политической составляющей. В Брюсселе, конечно же, понимают эту ситуацию и поэтому декларируют разный уровень амбиций стран-партнеров, но пытаются избежать фрагментации Восточного партнерства. EaP Think Bridge отмечает, что Армения достигла желаемого на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Подписано Соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнерстве с ЕС, что выводит взаимоотношения на новый уровень усиления политического диалога и экономического сотрудничества. Это позволит Еревану получать больше европейской помощи, но и не испортить отношения с Москвой. Более того, Ереван и Москва рассматривают это соглашение как мостик между Евразийским экономическим союзом и ЕС. И Беларусь добилась на саммите успеха, для которой „Заключение соглашения о партнерстве и сотрудничестве – это дело ближайшей перспективы”, – как заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Азербайджан к саммиту подошел с целью поднять вопрос о нарушении территориальной целостности страны и незаконном пребывании армянских войск на его территории. Хотя позиция Баку не была в полной мере отражена в Декларации, но все же азербайджанская сторона осталась довольна саммитом, поскольку в его финальном документе была поддержана территориальная целостность государств-членов инициативы, отмечает EaP Think Bridge. Грузия не имела больших амбиций по отношению к саммиту Восточного партнерства, а поэтому позитивно оценила его результаты. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отметил, что на саммите все единогласно отметили прогресс и успехи Грузии, отметив как Соглашение об ассоциации, торговое соглашение и визовая либерализация. Он также подчеркнул продолжение европейских реформ в Грузии и важность готовности к тому периоду, когда ЕС будет готов принять ее в свои ряды. Как пишет EaP Think Bridge, Молдова, как и Грузия, не ставила амбициозных целей перед саммитом. Ее главной задачей было добиться продолжения финансирования внутренних реформ. Публикация отмечает, что в октябре ЕС отказался предоставить Молдове 28 млн. евро, предусмотренных для проведения реформы юстиции, из-за невыполнения Кишиневом взятых на себя обязательств. Получив кредит доверия от ЕС, Кишинев также позитивно воспринял результаты саммита, пишет EaP Think Bridge. Публикация отмечает, что Украина подходила к саммиту с самыми большими требованиями, хотя эти ожидания были предсказуемы. Главные требования наших восточных соседей были перспективы членства в ЕС, инвестиционный план для Украины, признание России агрессором, а также новые форматы для стран, подписавших Соглашение об ассоциации. Однако на все украинские требования партнеры отреагировали негативно, и Украина не получила желаемого. После саммита министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал, что „европейское будущее – это отношения Украина-ЕС”, и Украина должна делать акцент на развитие двусторонних отношений с ЕС, подчеркивает EaP Think Bridge.

