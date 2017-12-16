Закон о государственном бюджете на 2018 год принят в окончательном чтении

Парламент принял в пятницу, 15 декабря, голосами 55 депутатов из 101, Закон о государственном бюджете на 2018 год в окончательном чтении. По словам председателя Комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефана Крянгэ, документ был разработан на основании прогноза развития экономики на 2018-2020 годы, а так же целей налогово-бюджетной политики на 2018 год, передает IPN.

Параметры государственного бюджета на 2018 год предполагают доходы в общей сумме 36,6 млрд. леев, с ростом в 8,4% по сравнению с текущим годом. В то же время, расходы государственного бюджета прогнозируются в сумме 41,3 млрд. леев, с ростом в 9,4 % по сравнению с расходами, предусмотренными в 2017 году. Дефицит государственного бюджета на 2018 год прогнозируются в сумме 4,7 млрд. леев.

Ассигнования в бюджете на 2018 год предусмотрены для финансового обеспечения приоритетов в областях деятельности, согласно документам национальных и отраслевых политик. Кроме того, финансовые средства будут направлены на продолжение начатых реформ в области социальной защиты, системы образования, здравоохранения, общественного порядка, правосудия, обеспечения реализации положений законодательства об оплате труда в бюджетном секторе, а также финансового обеспечения проектов и мероприятий, предусмотренных соглашениями с партнерами по развитию.

Депутаты приняли так же в окончательном чтении налоговую и таможенную политику на 2018 год. Документ призван укрепить потенциал государственных учреждений в целях сбора доходов в бюджет и повышения эффективности налогового и таможенного администрирования и снижения масштабов налогового и таможенного уклонения.

Согласно Закону о публичных финансах и налогово-бюджетной ответственности, ежегодные законы о бюджете рассматриваются и принимаются в двух чтениях: в первом чтении утверждаются общие показатели бюджета (доходы, расходы и сальдо бюджета), а во втором чтении проект закона рассматривается и принимается по статьям или, при необходимости, в целом, с учетом представленных предложений и замечаний по проекту.