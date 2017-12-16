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Общество
Правозащитники возмущены прекращением публикации законов и нормативных актов на русском языке
16.12.2017

Фонд защиты прав человека «Freedom-Moldova» выступил с заявлением, в котором говорится о незаконном и дискриминационном прекращении публикаций законодательных и нормативных актов на правительственном портале justice.md на русском языке, передает Мoldnews.md.

В заявлении говорится, что база нормативных актов продолжает пополняться, однако они публикуются только на государственном языке. Представители фонда отмечают, что существующее положение дел продолжается с начала лета 2017 года.

Кроме этого, правозащитники «Freedom-Moldova» отмечают, что перестали переводиться на русский язык и размещаться в интернете и недавние изменения к законам, опубликованным ранее на русском языке.

Представители организации указывают на нелогичность действий власти, так как «Официальный Монитор», в котором публикуются все нормативные акты, выходит сразу с переводом на русский язык.

«Согласно ст. 101 Закона 173 от 06.07.94, правительство должно «обеспечить свободный бесплатный доступ через Интернет ко всем законодательным и нормативным актам, опубликованным в установленном порядке после 23 июня 1990 года, а также их актуализацию по мере внесения в них изменений и дополнений».

Фонд защиты прав человека «Freedom Moldova» обращает внимание всех правозащитных организаций, а также внимание Совета по предупреждению дискриминации на неисполнение правительством своих обязанностей, молчаливо и без объяснений лишающее значительную часть граждан Молдовы доступа к законодательству.

Считаем, что данный случай создаёт опасный прецедент и достоин осуждения! Требуем от правительства соблюдения законодательства в области публикации законодательных актов и восстановления нарушенных прав граждан!» - говорится в заявлении.


 
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