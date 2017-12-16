Период оплаты налога на недвижимость истек, а должников осталось тысячи

Примэрия Кишинева информирует о том, что 15 октября истек период оплаты налога на недвижимость, но, несмотря на это более 26 тыс. граждан не оплатили налог. Общая сумма должников 22,1 млн. леев и более 4,9 млн. леев штрафа.

До 20 декабря местные власти отправят17 тыс. должникам, у которых задолженность больше 200 леев,повторное уведомление об оплате налога, передает golos.md.

Управление налогов и местных сборов начало взыскание выплаты налогов с 471 горожан, чей долг превышает 2 тыс. леев.

Налог на недвижимость можно оплатить на почте, в банковских отделениях либо онлайн на mpay.gov.md.