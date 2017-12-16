В правительстве решили сократить число вице-премьеров

Депутаты на заседании парламента в пятницу, 15 декабря, большинством голосов приняли решение внести изменения в законодательство, сократив количество вице-премьеров в молдавском правительстве.

Как сообщила руководитель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Раиса Апольски, в высший законодательный орган республики поступило обращение премьера Павла Филипа к спикеру Андриану Канду, в котором глава правительства обратился с запросом о сокращении количества вице-премьеров в исполнительном органе, передает moldovanews.md.

«В рамках реформы своевременным видится сокращение количества вице-премьеров в правительстве Молдовы. Таким образом, министр экономики и инфраструктуры, а также министр иностранных дел и европейской интеграции лишаются статусов вице-премьеров», — сказала Апольски, которую цитирует Sputnik.

Таким образом, Октавиан Калмык теперь будет только министром экономики и инфраструктуры, а Андрей Галбур – только министром иностранных дел и европейской интеграции.

В кабмине остался один вице-премьер по вопросам реинтеграции – Георге Балан.