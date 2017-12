Общество Юная молдаванка выиграла на румынском шоу "Голос" 100 тысяч евро Шестнадцатилетняя молдаванка Анна Мунтяну победила в седьмом сезоне шоу "Голос Румынии", выиграв приз в 100 тысяч евро. В финале музыкального конкурса наша талантливая соотечественница спела в дуэте с Марчелом Павел композицию "The Prayer"(Celine Dion & Andrea Bocelli). Также она исполнила песню Шарля Азнавура (Charles Aznavour) "La boheme". Анна — ученица музыкального лицея Чиприяна Порумбеску в Кишиневе. Девушка обучается игре на фортепиано, ксилофоне и барабанах. К слову, в 2014 году она победила в шоу талантов "Moldova are talent" (Молдова имеет таланты). В шоу "Голос Румынии" наставником нашей соотечественницы был румынский певец и композитор Smiley. Для него это стала вторая победа в качестве тренера на музыкальном конкурсе. Также она исполнила песню Шарля Азнавура (Charles Aznavour) "La boheme". Анна — ученица музыкального лицея Чиприяна Порумбеску в Кишиневе. Девушка обучается игре на фортепиано, ксилофоне и барабанах. К слову, в 2014 году она победила в шоу талантов "Moldova are talent" (Молдова имеет таланты). В шоу "Голос Румынии" наставником нашей соотечественницы был румынский певец и композитор Smiley. Для него это стала вторая победа в качестве тренера на музыкальном конкурсе.

