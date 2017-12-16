Городской эксперимент: Соблюдают ли кишиневские троллейбусы расписание?

Как оказалось, реальная ситуация разнится с существующим графиком. Общественная платформа «Primăria Mea» провела эксперимент касательно пунктуальности кишиневских троллейбусов.

В течение недели с понедельника по пятницу (6-10 ноября), между 7:30 и 8:00, команда проследила за тем, насколько троллейбусы соответствуют расписанию на 4 остановках в городе: С. Лазо, Г. Асаки, Джинта Латинэ и парк «Алунелул».

Таким образом, хотя общественный электротранспорт руководствуется запланированным графиком, было установлено, что в 41,73% случаев было зарегистрировано опоздание в 2 минуты (допустимая норма).

Только 12,21% прибыли на остановку ​​без задержки и 27,74% с отклонениями до одной минуты. 18,58% мониторизированных троллейбусов прибыли ​​на 2 минуты раньше или позже. По этой причине время ожидания на остановке разнится. В то время как некоторые транспортные единицы прибывают ​​за несколько минут раньше (27,4%), пассажиры, которые едут на следующем троллейбусе по тому же маршруту, должны ждать в некоторых случаях более 10 минут, хотя расписание предполагает время ожидания 6 минут или меньше.

Причин временных отклонений несколько: размещение частного транспорта перед троллейбусами, аварийный ситуации, пробки, поломки троллейбусов и т.д. Сложившая ситуация выгодна маршрутчикам. В то время, когда большинство троллейбусов полупустые, ⅔ микроавтобусов были полны (сидячие места заняты и более 5 человек едут стоя) или переполнены (пассажиры стоят в плотную к друг другу и к окнам).