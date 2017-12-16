В Молдове сняли ограничение на открытие аптек

Аптеки либо их филиалы, в том числе и подразделения с отделами производства лекарств, отныне смогут располагаться на любом расстоянии друг от друга.

Такое решение сегодня принял законодательный орган, отменив поправку ограничивающую их количество.

Ранее, в 2011 году, были приняты положения о том, что аптеки должны располагаться в 250 метрах друг от друга, и на 3000-4000 человек должна приходиться одна аптека.

По словам нынешнего министра здравоохранения Руксанды Главан, «отмена этих положений поспособствует развитию фармацевтического рынка«.

Стоит отметить, что данное решение вызвало недовольство со стороны некоторых категорий граждан, которые уверены, что вместо отдаленных сел, где остро ощущается нехватка аптек, их будут открывать в крупных городах, где их и так с лихвой.