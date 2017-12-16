С шипами или без? Достоинства и недостатки разных зимних шин

Раз в два-три года перед водителями встаёт вопрос покупки зимних шин. Какие покрышки выбрать для своего автомобиля — шипованные или нет — каждый решает сам, но АиФ.ru может помочь с выбором.

Производители шин лучше всех понимают важность своих изделий с точки зрения безопасности, поэтому они постоянно их совершенствуют. Для покрышек разрабатываются новые смеси, меняются форма и материал изготовления шипа, способы его крепления, рисунок протектора, которые улучшают характеристики автомобиля. В некоторых ситуациях лучший результат показывают шипованные шины, в некоторых — нешипованные (их ещё называют «липучками» из-за принципа работы шины). Попробуем разобраться, в какой ситуации что именно работает лучше.

Но для начала — некоторые особенности шипованных шин и липучек. Помимо, собственно, наличия шипа у первого типа шин, есть более жёсткий блок, в котором он установлен, чтобы лучше держался и не проваливался вглубь, и многослойный протектор. У нешипованных шин резиновая смесь гораздо мягче (именно поэтому летом такие покрышки снашиваются в разы быстрее), а протектор изобилует множеством канавок и ламелей для отвода снежной каши и тончайшего слоя воды, образуемого при контакте покрышки со льдом от трения.

Влияние температуры

При создании шин производители ориентируются на средние отрицательные температуры от 0 до -20°С. В этом диапазоне на льду себя лучше ведут шины с шипами, которые «вгрызаются» в лёд и держат машину. Если температура ниже, то лёд становится твёрже и приобретает свойства бетона — шипы из зацепов превращаются в коньки, и лучшие здесь результаты показывают липучки. Но, например, в ситуации низкой температуры и солнца, верхний слой льда становится теплее и липучки не успевают отводить воду из пятна контакта, проигрывая шипам. Для районов, в которых зимы мягкие и температура редко опускается ниже нуля, больше подойдут липучки.

Свойства поверхности

Чем более шершавая поверхность, тем проще липучкам цепляться за неровности, и тем лучше её результат по сравнению с шипованными шинами. Это относится и к разбитому льду, и к асфальту, и к плотному снегу. Но как только поверхность покрывается льдом, на ней лучше чувствуют себя шины с шипами. На снежной целине важную роль играет форма протектора, вне зависимости от наличия или отсутствия шипов. Большие блоки начинают играть роль грунтозацепов и позволяют автомобилю пробиваться к намеченной цели.

Манера езды

Сюда можно включить несколько параметров. Первое — где чаще всего ездит автомобиль: если за городом, то лучше использовать шипы, потому что наледи могут встречаться где угодно. Если в городе, где улицы чистят до асфальта, то можно использовать липучку. Ещё один плюс для использования липучки в городах — активное использование реагентов, которые негативно влияют на продолжительность жизни шипов. Второе — навыки управления: новичкам лучше быть уверенным в любой ситуации и ставить шипы, водители с опытом лучше понимают критические ситуации и лучше на них реагируют — им подойдут липучки. И третье — стиль вождения: при агрессивной езде важно быть уверенным в том, что автомобиль поведёт себя так, как того хочет водитель, поэтому шипованная шина будет надёжнее.

Акустический комфорт

Один из самых главных недостатков шипованных шин — постоянный шум во время движения. Липучки заметно тише, да и мягче.

Срок службы

Достоинства шипованной шины сходят на нет при выпадении шипов, что происходит за пару-тройку сезонов. После того, как покрышке уже нечем цепляться, она, в силу особенностей конструкции, становится заметно хуже липучки. Та же сохраняет свои свойства до полного износа протектора.

Наконец, нужно обратить внимание на то, что эти характеристики относятся к среднестатистическим шинам, но бывают покрышки с выдающимися результатами как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения — даже внутри одной марки. При выборе конкретной модели необходимо ознакомиться с характеристиками, которые даёт производитель, и с результатами шинных тестов, которые периодически проводят крупные автомобильные издания и институты безопасности.