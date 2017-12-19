Ночью Святой Николай принесёт подарки послушным детям

Православные христиане, следующие старому церковному стилю, празднуют завтра, 19 декабря, день Святителя Николая, также называемого Чудотворцем. Согласно традиции, в ночь с 18 на 19 декабря Святой Николай приносит тем детям, которые хорошо себя вели, подарки, которые он вкладывает им в ботинки, а непослушным детям он оставляет розги, отмечает IPN.

Как рассказал Агентству доктор исторических наук, научный сотрудник, этнограф, заместитель директора Национального музея этнографии и естественной истории Андрей Прохин, Святой Николай жил в III–IV веках нашей эры, во времена правления императора Константина Великого , что делает его, наряду с другими святыми, одним из почитаемых святых христианской церкви. По словам Андрея Прохина, в рамках светской традиции Святой Николай является одним из самых любимых святых, он считается защитником моряков, торговцев, всех тех, кто слабее и менее защищён от превратностей судьбы.

Андрей Прохин отмечает, что на иконах, изображающих Святого Николая, часто можно увидеть на заднем плане корабль или лодочку. А в христианской традиции море является символом земной жизни. Подобно тому, как море может штормить, угрожая жизням людей, жизнь полна непредсказуемых моментов и опасностей. Поэтому Святой Николай считается поддержкой для людей, переживающих сложные моменты.

По словам научного сотрудника, в народе Святого Николая также называют Мош Николае. Это имя – нарицательное, поскольку Мошем (дедом) также называют Мош Крэчуна и Мош Ажуна. Это слово также используется для обращения к родственникам, дяде или пожилым мужчинам. „На самом деле это выражение „Мош Николае” отражает тот факт, что в народном сознании он связан с культом предков, покойных родственников, которые, как считается, даже находясь на том свете, продолжают заботиться о людях, оставшихся на земле”, - пояснил Андрей Прохин.

Этнограф отмечает, что обычай, в соответствии с которым в канун дня Святителя Николая дети должны подготовить свои ботинки, чтобы найти в них подарки (если они хорошо себя вели) или розги (если они были менее послушными), является сравнительно недавним и происходит из Западной Европы и США, но у него имеются корни в фольклоре. „Традиция основана на тех чудесах, которые, как говорят, совершал Святой Николай в период своей жизни. Так появилась и фигура Санта-Клауса, „Клаус” представляет собой сокращение имени Николай. Постепенно он проник и в наше пространство”, - заключил доктор исторических наук.

Утром 19 декабря прихожане отправляются в церковь, присутствуют на службе, оставляют милостыню и молятся о благополучии.