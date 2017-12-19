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Экономика
Раду призвала чиновников за неделю решить проблему рынка на Рышкановке
18.12.2017

Ситуация на коммерческих рынках Кишинева вновь привлекла внимание местной власти. Многие торговцы, работающие на одном из рынков в секторе Рышкановка, рискуют остаться без работы. Владелец частного рынка намерен закрыть его. 
Руководители управлений примэрии, связанных с торговлей, говорят, что у них нет рычагов власти над экономическими агентами, передает Аgora.md.

Сильвия Раду утверждает, что чиновники не выполняют свою работу, она дала им срок до следующей недели, чтобы найти решение для торговцев.

"Мы не можем сказать людям: мы не знаем, что с ними делать, потому что не знаем, когда у нас будет исследование по технико-экономическому обоснованию", - возразила Раду.


 
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