Киртоакэ и Гамрецкий были представлены к премии

В кишиневской примэрии премии по итогам года получит только технический персонал. Как передает агентство "ИНФОТАГ", за такое решение в понедельник проголосовало абсолютное большинство членов муниципального совета.

В начале заседания МСК в зал вошло два десятка рядовых работников примэрии, считающих, что им не выдадут годовые премии.

Глава фракции ПКРМ и беспартийных Василий Киртока сообщил, что техническому персоналу будет выплачена не премия, а материальная помощь: "Вы премии не заслужили. До сих пор примэрия Кишинева остается самой забюрократизированной инстанцией в стране. Люди часами сидят в приемных в ожидании бумажки, неделями ходят за согласованиями проектов, годами "пробивают" решения насущных проблем бизнеса. Но не вы в этом виноваты. Часто рядовые работники работают честно и даже профессионально. Вы плохо организованы, но должны понимать, что в примэрии действует система, учрежденная либералами, а их не интересуют дела в городе, а только свои интересы".

Киртока сказал, что из списка на премии должны быть исключены 25-30 руководителей, которые являются фигурантами уголовных дел или уже осуждены. Не получат премии те, кто упоминался в материалах журналистских расследований.

Лидер фракции Партии социалистов Ион Чебан не сомневается, что премии должны быть выплачены техническому персоналу: "На своем месте вы полностью отдаете себя работе. Но мы знаем и о невысоких зарплатах у большинства из вас. МСК проголосует, и вы получите те полагающиеся 1,5-2 тыс. лей. Нас интересует, чтобы премии не получали такие как Игорь Гамрецкий, Михай Молдовану, которые нанесли ущерб муниципальному бюджету. Премии заслуживают те, кто честно работает в примэрии. Для тех, кто накаляет обстановку, хочу сказать, мы всегда поддерживали и выступали за социальные проекты и сами такие проекты предлагали. Мы не хотим, чтобы страдали те, кто хорошо работает и из-за плохого менеджмента в примэрии".

Чебан зачитал предварительный список лиц, предложенных к премированию, где среди первых прозвучали фамилии примара Дорина Киртоакэ, вице-примара Нистора Грозаву, находящихся под следствием, а также приговоренного к условному наказанию экс-главы управления транспорта Игоря Гамрецкого.

Председатель фракции "Нашей партии" Илиан Кашу предложил, чтобы список премированных работников примэрии стал предметом публичного обсуждения.

"Он должен быть опубликован, чтобы кишиневцы могли высказаться. Тогда сразу станет ясным, кто есть кто", - полагает советник.

Его поддержал коллега-социалист Александр Одинцов, заметивший, что "советникам МС будет стыдно, если они не проголосуют за предложение НП".

"Если не сделаем список публичным, то дадим возможность самозванному примару Сильвии Раду раздавать премии под столом", - считает он.

Однако это решение не было поддержано. Муниципальные советники утвердили список работников администрации Кишинева и секторов столицы по своему усмотрению.