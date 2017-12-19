Украина вернет деньги за елку

Компания с Украины, которая должна была обеспечить транспортировку в Кишинев рождественской елки, вернет деньги, потраченные на дерево и его транспортировку, сообщила исполняющая обязанности примара Сильвия Раду на оперативном заседании примэрии, передает IPN.

Специальная комиссия, созданная примэрией, установила, что елка не была доставлена должным образом, компания из Украины не выполнила положения договора, касающиеся целостности груза. Поставщику направлено письмо с претензиями.

"15 тысяч лей, которые были потрачены на елку, будут возвращены, как и деньги, потраченные на транспортировку, - 13 456 лей. У нас есть письмо от компании, в котором говорится, что она берет на себя ответственность и вернет деньги. Мы хотели, чтобы эти деньги были возмещены".

Елка из Украины была доставлена в Кишинев 2 декабря в растерзанном виде. Рабочие объединения зеленого хозяйства пытались ее реанимировать, но Сильвия Раду попросила демонтировать ее и пообещала купить новую на собственные средства. В тот же день на площади Великого национального собрания была установлена новая елка, вырубленная во дворе детсада в столичном секторе Ботаника. В намеренной порче привезенной ели Раду обвинила либералов.