Майя Санду раскрыла тайну отсутствия у нее мужа и детей

Председатель ПДС (PAS) Майя Санду раскрыла подробности своей личной жизни.

В рамках передачи «Gusturile se discută» на одном из частных телеканалов политик рассказала, что не верит в то, что путь к сердцу человека лежит через желудок. Она призналась, что была влюблена несколько раз, но не считала количество своих серьезных отношений.

Майя Санду подчеркнула, что не существует идеальных людей, и сказала, что подходящий мужчина не обладает конкретными чертами характера.

- Главное чтобы человек был добрым, со своими ценностями, чтобы были общие интересы, и он не боялся женщин-карьеристки, - заявила Санду.

На вопрос нашла ли она идеального мужчину, лидер партии коротко ответила, что раз она до сих пор не замужем, значит, не нашла. Что касается сегодняшних ее отношений, Майя Санду уклонилась от ответа, подчеркнув, что всё же предпочла сохранить некоторые детали в тайне и не делиться ими в кулинарном шоу.

Политик рассказала, что не очень часто ходит на различные увеселительные мероприятия и вечеринки, так как уже и возраст не позволяет. Майя Санду также не смогла вспомнить, когда была в последний раз в каком-либо клубе.