Тулбуре: Вызов посла для консультаций - сигнал о том, что дипломатические отношения достигли низшей точки

Отзыв страной своего посла применяется с целью передачи "определенного дипломатического сигнала", - считает бывший постпред Молдовы в Совете Европы и при ООН Алексей Тулбуре.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", цитируя его высказывания порталу newsmaker, "вызов посла для консультаций является международной практикой".

"К этому прибегают, когда дипломатические отношения достигают низшей точки. Посла вызывают не для того, чтобы поговорить. Молдавская сторона посылает российской стороне сигнал о том, что в дипломатических отношениях возникли серьезные проблемы", - отметил Тулбуре.

Он говорит, что после консультаций посол может вернуться или не вернуться в Россию. "Формулировку "вызов на неопределенный период" можно интерпретировать как угрозу российской стороне. Так власти РМ предупреждают, что посла еще не отзывают, но могут это сделать", - сказал Тулбуре, комментируя решение министерства иностранных дел и европейской интеграции РМ о вызове посла в Москве Андрея Негуцы для консультаций в Кишинев.