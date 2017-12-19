Что хорошего принес 2017 год в процессе урегулирования приднестровского конфликта

Со всем тем хорошим и плохим, что в нём было, 2017 год подходит к концу, и сейчас самое время подвести его итоги. Для этого IPN собрал отовсюду хорошие мысли, на этот раз только хорошие, как мысли тех, кто принимает решения, так и тех, для кого эти решения принимаются.

Что хорошего принёс 2017 год? На этот вопрос мы предложили ответить тем, кто согласился присоединиться к нам в стремлении отыскать что-то хорошее в окружающих нас вещах и в тех событиях, которые накладывают на нас свой отпечаток. Даже если зачастую не всё идёт так, как нам бы хотелось, успеха добиваются те люди и общества, которые способны увидеть и в проблемах, и в не самых позитивных вещах дополнительную возможность для того, чтобы вмешаться и изменить положение дел к лучшему.

В случае каждой из затронутых тем мы представим несколько рейтингов, отражающих позицию их составителей. Ниже Вы можете увидеть, что хорошего принёс 2017 год в процессе приднестровской интеграции.

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Рейтинг Бюро по реинтеграции:

1. Жизнеспособные решения по пяти историческим вопросами, а так же по вопросам огромного общественного интереса для населения с обоих берегов реки Днестр были согласованы в ходе переговоров, путем подписания 3 и 25 ноября 2017 года ряда протокольных решений.

„3 ноября был подписан протокол об открытии моста через Днестр в районе населенных пунктов Гура Быкулуй и Бычок. 25 ноября был подписан ряд протокольных решений. Речь идет о протоколе об обеспечении функционирования школ с преподаванием на основе латинской графике, о порядке апостилирования документов об образовании, выданные в приднестровском регионе, о некоторых мерах по регулированию вопросов, связанных с реализацией механизмов 2006 года, связанных с использованием сельскохозяйственных земель, расположенных в районе Дубэсарь, за трассой Тирасполь-Каменка и о мерах по организации взаимодействия в области электросвязи”.

2. Прошла новая официальная встреча Постоянного совещания по политическим вопросам в процессе приднестровского урегулирования.

„После почти полуторагодового перерыва переговорного формата „5+2”, благодаря усилиям молдавских властей, возрождению диалога и активизации процесса на уровне лидеров, а так же значительным достижениям, полученным сторонами путем подписания 3 и 25 ноября пяти протокольных отраслевых решений по вопросам большого общественного интереса, а так же благодаря продуктивному вовлечению представителей посредников и наблюдателей, 27 - 28 ноября в городе Вена, Австрия, прошла новая официальная встреча Постоянного совещания по политическим вопросам в процессе приднестровского урегулирования, результаты которой были отражены в протоколе (так называемый Венский протокол)”.

3. Состоялась очередная встреча премьер-министра Республики Молдова Павла Филипа с лидером приднестровского региона Вадимом Красносельским.

„Был возобновлен и диалог на уровне лидеров, в связи с чем состоялись три встречи. После более двух с половиной лет, состоялась очередная встреча между премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом и лидером приднестровского региона Вадимом Красносельским, которые приняли участие 18 ноября в официальной церемонии открытия моста между селами Гура Быкулуй и Бычок”.

4. Диалоговые платформы по урегулированию приднестровского конфликта охарактеризованы как продуктивные.

„Взаимодействие между диалоговыми платформами в процессе приднестровского урегулирования характеризуется как продуктивные и более интенсивные по сравнению с 2016 и 2015 годами. Прошли девять встреч политических представителей, 34 заседаний отраслевых рабочих групп по продвижению мер укрепления доверия и 44 заседаний Объединенной контрольной комиссии”.

5. Было принято Заявление о переговорах в процессе приднестровского урегулирования в формате „5+2”.

„На 24-м заседании Совета министров ОБСЕ, которое состоялось 7-8 декабря в городе Вене, Австрия, было принято Заявление о процессе приднестровского урегулирования в формате „5+2”, которое подтверждает твердую позицию стран-участниц ОБСЕ определить всеобъемлющее мирное и устойчивое решение по приднестровскому конфликту на основе суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в границах, признанных на международном уровне, с определением особого статуса для приднестровского региона, гарантирующего соблюдение фундаментальных прав жителей региона”.

Рейтинг Ассоциации Promo-LEX:

1. Рекомендации Организации Объединенных Наций.

„В 2017 году, государства-члены ООН дали рекомендации относительно ситуации с правами человека в Республике Молдова. Из 209 рекомендаций, Кишинев обязался продвигать права человека в приднестровском регионе, как составной части Республики Молдова: жертвы нарушений прав человека получат помощь; мониторинг прав человека будет осуществляться путем установления специального механизма, с привлечением гражданского общества с обоих берегов реки Днестр; продвижение прав человека в приднестровском регионе продолжится; защитники прав человека не должны быть подвергнуты притеснениям”.

2. Шесть постановлений Европейского суда по правам человека по приднестровскому региону.

„Еще шесть постановлений относительно нарушений прав человека в приднестровском регионе были вынесены Европейским судом по правам человека. Это число равно числу случаев, в которых были рассмотрены нарушения прав человека до 2016 года. Эти решения представляют собой гарантии того, что права жертв будут защищены. Также они заставляют власти предпринимать позитивные действия по недопущению нарушений”.

3. Национальный план в области прав человека.

„Принятие правительством Национального плана в области прав человека на период 2018-2022 годов является определяющим шагом для продвижения прав человека в левой стороне Днестра. Это самый релевантный документ публичных политик в области прав человека, с отдельным подразделом для приднестровского региона. Среди важных положений числится предупреждение и пресечение пыток и бесчеловечного обращения, обеспечение прав на образование в регионе и документирование населения левобережья Днестра”.

4. Протокольные решения.

„В 2017 году был отмечен больший прогресс в переговорном процессе, например подписание ряда протокольных решений. Они олицетворяют гарантирование прав определенных категорий людей. Таким образом, состоялось повторное открытие моста через Днестр, который связывает села Гура Быкулуй и Бычок”.

5. Контрольно-пропускной молдавско-украинский пункт Кучурган-Первомайск.

„Представители пограничной полиции, а так же украинские и молдавские таможенники осуществляют, начиная с 31 мая 2017 года, общий контроль в пункте пропуска через государственную границу Кучурган-Первомайск. Целью является восстановление контроля по всему периметру государственной молдавско-украинской границы”.

Рейтинг Теоретического лицея им. Лучиана Благи из Тирасполя:

1. Сохранился контингент из 150 учащихся.

„Несмотря на давление со стороны сепаратистского режима Тирасполя, мы смогли сохранить контингент из 150 учащихся в лицее, который находится в городе, где нет ни одного молдавского детского сада, где почти не слышна румынская речь”.

2. Теоретический лицей им. Лучиана Благи является одним из первых десяти лицеев Молдовы по результатам, полученным на экзаменах на степень бакалавра.

„И в 2017 году выпускники Теоретического лицея им. Лучиана Благи сдали „на ура” экзамены на степень бакалавра. Таким образом, лицей находится среди десяти лицеев Республики Молдова, позиционируя себя на седьмом месте”.

3. Увеличилось число учащихся I класса по сравнению с предыдущими годами.

4. Ион Иовчев четверть века руководит лицеем.

Ион Иовчев: „В этом году, 27 мая, исполнилось 25 лет, четверть века, с момента, когда я стал директором этого учебного заведения с преподаванием на румынском языке в Тирасполе, который называется Теоретический лицей им. Лучиана Благи”.

5. Был подписан протокол в отношении школ с преподаванием на румынском языке на левом берегу Днестра.

„В этом году появилось и немного надежды, и я думаю, что мы сможем работать свободнее, без давления и унижения со стороны властей региона после подписания протокола в отношении школ с преподаванием на румынском языке из Восточных районов Республики Молдова и города Бендеры”.