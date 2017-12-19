После временного отстранения президента решили временно отстранить посла

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал отзыв посла Молдовы в России на неопределенный срок провокацией против молдавского президента Игоря Додона.

«Это точно используется как провокация против Додона. Я знаю посла — человек, ориентированный на Россию. Я думаю, что это попытка ослабить влияние Додона на политику, тем более в преддверии выборов.

Почти 30 депутатов были из молдавского парламента (в ходе встречи в Государственной думе. — RT), они стараются корректно вести избирательную кампанию. Но судя по тому, что делает Плахотнюк, он не гнушается никакими методами, в том числе он временно отстранил самого Додона от власти, когда ему нужно было подписать приказ о назначении министра обороны.

Так что отзыв посла для консультаций в этом смысле — из этого же ряда», — заключил Калашников. Об этом сообщает RT.

Ранее сообщалось, что МИД Молдовы отозвал для консультаций посла республики в Москве Андрея Негуцу на неопределённый срок. Президент Молдовы Игорь Додон выразил возмущение решением молдавского внешнеполитического ведомства отозвать для консультаций посла в России Андрея Негуцу.