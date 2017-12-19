Лидер Движения Antimafie считает, что премьер-министр Филип подаст в отставку в ближайшие два дня

Возглавляющий Движение Antimafie Серждиу Мокану объявил, что до четверга планируется отставка премьер-министра Павла Филипа и последующее приведение к этой должности олигарха Владимира Плахотнюка.

Об этом Мокану заявил в соцсетях, уточнив, что Плахотнюк займет должность премьер-министра одним из двух способов.

«Это будет либо путем нарушения Конституции, либо посредством очередного унижения так называемого президента Республики Молдова. Я думаю, что он пойдет по пути унижения своего вассала Додона. До четверга, Филип подаст в отставку с должности премьер-министра, таким образом, чтобы в отсутствие Додона, который уедет куда-то в Москву, Плахотнюк под покровительством Конституционного суда использует все механизмы для назначения на должность премьер-министра», - заявил Мокану.

Кроме того, лидер Движения Antimafie сообщил, что назначение Плахотнюка произойдет до Нового года.

«Плахотнюк станет не просто тем, кто контролирует все из тени в Молдове, но и первым официальным лицом государства Республика Молдова, с целью установить здесь правительство с наибольшим преступным потенциалом, который когда-либо имело это государство», - добавил Серджиу Мокану, призвав быть готовыми к сопротивлению.

Олигарх Владимир Плахотнюк является председателем правящей Демпартии. В отношении него в России заочно выдан мандат на арест по обвинению в покушении на убийство. Кроме того, ранее сообщалось о том, что Плахотнюк находится под мониторингом Интерпола по подозрению в отмывании денег, причастности к международным преступным группировкам и трафику людей.