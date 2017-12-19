Президент Игорь Додон прокомментировал отзыв из Росии Андрея Негуцы

Президент Игорь Додон возмущен решением внешнеполитического ведомства Молдовы об отзыве из России посла Андрея Негуцы. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Игорь Додон назвал это решение "очередной провокацией проевропейского правительства, направленной на подрыв стратегического партнёрства между Молдовой и Россией".

Также президент отметил, что акция была предпринята в преддверии его визита в Москву по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава государства заявил, что поездку не отменит.

Ранее стало известно, что посол Молдовы в России Андрей Негуца был вызван в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова на неопределенный срок.

Связано это со случаями преследования и запугивания молдавских высокопоставленных лиц со стороны Российской Федерации, а также из-за отсутствия реакции России на многочисленные запросы молдавских властей по данным вопросам.

В ходе обсуждения будут рассмотрены пути преодоления ситуаций, чтобы в будущем избежать действий, которые могут подорвать отношения между Молдовой и Россией.