19 Декабря 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Президент Игорь Додон прокомментировал отзыв из Росии Андрея Негуцы
19.12.2017

Президент Игорь Додон возмущен решением внешнеполитического ведомства Молдовы об отзыве из России посла Андрея Негуцы. Об этом он написал на своей странице в социальной сети. 

Игорь Додон назвал это решение "очередной провокацией проевропейского правительства, направленной на подрыв стратегического партнёрства между Молдовой и Россией". 

Также президент отметил, что акция была предпринята в преддверии его визита в Москву по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава государства заявил, что поездку не отменит. 

Ранее стало известно, что посол Молдовы в России Андрей Негуца был вызван в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова на неопределенный срок.

Связано это со случаями преследования и запугивания молдавских высокопоставленных лиц со стороны Российской Федерации, а также из-за отсутствия реакции России на многочисленные запросы молдавских властей по данным вопросам. 

В ходе обсуждения будут рассмотрены пути преодоления ситуаций, чтобы в будущем избежать действий, которые могут подорвать отношения между Молдовой и Россией.


 
Количество просмотров:
301
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.