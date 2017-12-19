Президент Игорь Додон прокомментировал отзыв из Росии Андрея Негуцы

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Политика
Президент Игорь Додон возмущен решением внешнеполитического ведомства Молдовы об отзыве из России посла Андрея Негуцы. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
Игорь Додон назвал это решение "очередной провокацией проевропейского правительства, направленной на подрыв стратегического партнёрства между Молдовой и Россией".
Также президент отметил, что акция была предпринята в преддверии его визита в Москву по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава государства заявил, что поездку не отменит.
Ранее стало известно, что посол Молдовы в России Андрей Негуца был вызван в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова на неопределенный срок.
Связано это со случаями преследования и запугивания молдавских высокопоставленных лиц со стороны Российской Федерации, а также из-за отсутствия реакции России на многочисленные запросы молдавских властей по данным вопросам.
В ходе обсуждения будут рассмотрены пути преодоления ситуаций, чтобы в будущем избежать действий, которые могут подорвать отношения между Молдовой и Россией.
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