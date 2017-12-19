Сколько стоят новогодние елки в столице

На столичных рынках начали продавать елки. Их все чаще предпочитают покупать в кадках, чтобы после праздников высадить во двор. Специалисты говорят, что если за деревом правильно ухаживать, оно может простоять в доме больше месяца.

"Нельзя их сразу заносить в теплое помещение, надо дать им время на адаптацию. Не стоит обильно поливать – могут прогнить корни. Лучше водой брызгать ветки".

Елки на столичные рынки привозят, в основном, из северных районов. Цены зависят от высоты дерева. Пышные двухметровые зеленые красавицы стоят примерно 800 леев.

"Люди подходят, спрашивают, елки красивые. Я тоже предпочитаю настоящую елку, а не искусственную".

Люди говорят, что за новогоднюю елку готовы платить, лишь бы в доме пахло настоящими зимними праздниками.

"Цены кусаются, но делать нечего, придется купить. Хочется, чтобы в доме приятно пахло".

"Хочется, как в детстве, настоящей елки, не искусственной".

А для тех, кому некогда ездить по рынкам, существует онлайн-магазин. Елочку можно заказать из бричанского питомника. Доставка бесплатная.

"На работе весь день, времени на покупку елку нет. Так намного удобнее, не надо ездить, искать".

На сайте елки стоят от 400 до 800 леев. В подарок покупатели получают 10 новогодних игрушек и гирлянду.

"Мы поняли, что людям некогда самим этим заниматься и решили организовать доставку елок. В среднем за день получаем 15-20 заказов", - сказал директор службы доставки Александр Казанеску.

В нынешнем году агентство "Moldsilva" выставит на продажу около 60 тысяч елок.