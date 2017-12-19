Дорин Киртоакэ вернулся в Кишинев и вновь предстал перед судом

Либерал лично сдал молдавский и румынский загранпаспорта.

Отстраненный от своих обязанностей мэр Кишинева вернулся с похорон последнего короля Румынии, Михая I. По возвращении он возвратил румынский и молдавский загранпаспорта, сообщает deschide.md со ссылкой на прокурора Думитру Робу.

На прошлой неделе суд разрешил Дорину Киртоакэ выехать за пределы Молдовы, чтобы принять участие в проводах и похоронах Михая I, последнего румынского монарха. Для того, чтобы поездка состоялась, суд выдал Киртоакэ загранпаспорта на срок с 13 по 18 декабря.

Он выполнил предписание инстанции и явился обратно к сроку, чтобы отдать документы.