«НАТО может войти в Молдову ради охраны Плахотнюка»

Между обвинением Владимира Плахотнюка в двойном убийстве и его заочным арестом российскими властями и запретом молдавским парламентом российского телевиденья существует прямая связь, считает эксперт в области конституционного права, экс-министр национальной безопасности Анатолий Плугару.

Специально для информационного портала BASАRABIA.MD первый министр государственной безопасности Республики Молдова Анатол Плугару согласился предоставить эксклюзивное интервью и дать свою оценку запрету в Молдове российских аналитических передач и заочном аресте лидера демпартии Владимира Плахотнюка российским судом.

«Плахотнюка могут арестовать на территории тех государств, у которых с Россией хорошие отношения»

«Конечно же, связь между запретом в Молдове российского телевидения и обвинением Плахотнюка Басманным судом в убийстве очевидна, её видно невооружённым взглядом. И такую синхронность взаимодействий можно наблюдать и в других случаях.

Но совпадение в этом случае меня больше беспокоит, потому что создаётся ситуация, когда руководителю нашего парламентского большинства больше некуда будет летать.

Это не шутка, когда один из московских судов его арестовал заочно и объявил в розыск.

Опасность для Плахотнюка существует не только на территории России. Россия серьёзное государство, и оно имеет возможность проводить аресты и на территориях других государств.

Я, как человек, имеющий определённое отношение к спецслужбам, могу допустить, что Плахотнюка могут арестовать на территории других государств и выдать России.

Плахотнюка могут арестовать на территории тех государств, у которых с Россией хорошие отношения. А так же Плахотнюка могут арестовать на территории тех государств, на территории которых у России есть соответствующие возможности.

Это суживает географический круг стран и государств, куда Плахотнюк может ездить.

Многие государства просто не захотят портить из-за Плахотнюка свои экономические отношения с Россией.

«Румыния приобретает очертания «запасного аэродрома» Плахотнюка»

Также обвинение Плахотнюка означает, что отношения с Россией у нас в очередной раз очень сильно портятся. Потому что Владимир Плахотнюк не только руководитель парламентского большинства, он фактический руководитель правительства, он руководитель и других ветвей власти, хотя не напрямую и не официально, но роль играют факты.

В Штатах Плахотнюка тоже не особенно восторженно встречают. И, конечно, есть вещи, которых нам не показывают, и о которых мы нет знаем.

И в этой ситуации Румыния приобретает очертания «запасного аэродрома» Плахотнюка.

Румыния его России не выдаст. Он гражданин Румынии. На Румынию он давно и хорошо работает.

«НАТО может войти в Молдову ради охраны Плахотнюка»

Поэтому то, что сейчас происходит, это не просто совпадения. Более того, это спровоцирует кризис в отношениях с Россией. Этими событиями могут воспользоваться генералы НАТО и продолжить экспансию НАТО на восток, к российским границам.

За последний год, с момента избрания Додона президентом, мы наблюдаем затишье, но после этих событий не исключено, что активные мероприятия по реальному объединению Молдовы с Румынией приобретут стремительный, ускоренный характер.

Не исключено, что через какое-то время солдаты НАТО, и это будут румыны, войдут в Молдову для осуществления охраны Плахотнюка. Уже существуют необходимые для этого соглашения, есть необходимые для этого платформы, такие, как совместные заседания правительства Румынии и Молдовы, договорённости по совместной обороне и т.д..

С точки зрения российской стороны, я не думаю, что власти РФ просто так на это пошли.

Россия открыла уголовное дело на Плахотнюка, прекрасно понимая, что это активизирует действия НАТО. Значит, у российской стороны есть какие-то серьезные соображения, и в Кремле решили вступить в решающую фазу этой партии (игры).