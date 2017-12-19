Андрей Нэстасе о стратегии ППДП и ПДС на следующих парламентских выборах

В интервью для портала ТРИБУНА председатель партии «Платформа «Достоинство и Правда» (ППДП) Андрей Нэстасе ответил на следующий вопрос: Какой будет Ваша стратегия на следующих парламентских выборах?

«Мы разработаем совместную политику, которая позволит нам стать альтернативой нынешней власти. Что касается нашей стратегии, в ближайшем будущем мы представим гражданам конкретный план действий, который включает и нашу совместную предвыборную повестку дня», — заявил он.

По словам политика, «помимо подготовки и внедрения избирательной стратегии, сейчас мы работаем над некоторыми серьезными проблемами нашей страны». «Мы должны предпринять ряд мер: отменить смешанное голосование, добиться опубликования отчета «Кролл 2», добиться отказа от освобождения от уголовной ответственности под видом декриминализации экономической деятельности, добиться выполнения всех 28 требований о предоставлении Молдове макрофинансовой помощи ЕС, спасти реку Днестр от опасности уничтожения посредством приостановления переговорного процесса по Соглашению об обеспечении функционирования Днестровского комплексного гидроузла и др.», — отметит Андрей Нэстасе.

Андриана Кептине