Богдан Зумбряну раскрывает подробности конкурса на замещение должности главы НЦБК.

Новый директор Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Богдан Зумбряну дал свое первое интервью порталу ТРИБУНА. В нем он прокомментировал, в том числе заявления о том, что никого не удивила его победа в конкурсе, потому что это было вполне предсказуемо.

«Давайте прольем свет на этот вопрос. В конкурсе мог участвовать кто угодно, соответствующий требованиям? Мог. Думаю, что людей, соответствующих этим требованиям много, но в конкурсе участвовали только известные всем кандидаты. Те, что сейчас занимаются спекуляциями, тоже могли бы участвовать.

Здесь как в футболе, проще комментировать с трибун, нежели мучиться на поле. Я был бы рад многочисленным конкурентам, особенно тем, что долгие годы критиковали НЦБК. Они могли бы поучаствовать, выиграть, и сделать все лучше – если бы смогли.

Но многие из тех, что высказываются, предпочитают получать тысячи евро из внешних фондов, нежели тысячи леев в НЦБК. Как человек я их понимаю, но с профессиональной точки зрения, существуют вещи важнее. Думаю, что мы можем постепенно модернизировать это ведомство, и кто-то должен взять на себя ответственность», — заявил он.

Богдан Зумбряну также заявил, что претендовал на эту должность, потому что ему небезразлично будущее НЦБК, и он думает, что ведомство сыграет решающую роль в борьбе с коррупцией, наряду с Антикоррупционной прокуратурой.

«Если бы не я стал победителем конкурса, тогда я хотел бы, чтобы должность получил любой из моих конкурентов, который хочет продолжить все то хорошее, что есть в НЦБК, и нашел новый подход к борьбе с коррупцией. Кстати, я намерен изучить все проекты, представленные моими конкурентами, и попрошу их разрешения использовать их лучшие предложения.

Сожалею, что господин депутат Делиу бойкотировал заседание комиссии. Я его уважаю, и был бы счастлив ответить на все его вопросы. Если у него есть конструктивные и полезные для НЦБК предложения, я готов их выслушать и реализовать», — добавил он.

Кристина Пендя