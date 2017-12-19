Баланс между интересами бизнеса и интересами общества –предпосылка для развития

Проект закона о сокращении давления государственных учреждений на бизнес, предложенный Министерством юстиции, стал предметом широкой дискуссии, в которой приняли участие свыше 100 бизнесменов, госслужащих и представителей организаций гражданского общества, передаёт IPN.

Министр юстиции Владимир Чеботарь сообщил собравшимся, что проект направлен на дальнейшее улучшение бизнес-среды, привлечение новых инвестиций в молдавскую экономику и снижение давления на предпринимательство со стороны силовых структур.

„Законопроект не освобождает кого-либо от ответственности за совершённые действия. Он призван сказать, что бизнес не следует „терроризировать”. В то же время проект не сокращает следственные полномочия правоохранительных органов или иных структур, за исключением сокращения полномочия по расследованию экономических нарушений СИБом, полномочия Таможенной службы в области уголовного преследования, а также полномочий НЦБК и Антикоррупционной прокуратуры по расследованию преступлений экономического характера, уточнил Владимир Чеботарь.

По его словам, в проекте предусмотрено приостановление исполнения наказания в виде тюремного заключения за экономические преступления, если при их совершении не применялось насилие, или если они не были совершены организованной преступной группой, или если за ними не последовали кража или масштабные хищения. Также предлагается ввести запрет на арест за преступления, караемые менее чем 5 годами лишения свободы.

Ряд деловых людей, принявших участие в дискуссии, поддержали этот законопроект.

Так, от имени Ассоциации иностранных инвесторов Александер Косс заявил, что бизнесменоы приветствуют положения документа.

„В Молдове бизнесу приходится не так уж легко. Рынок небольшой. А количество контролёров и людей в силовых структурах, принимающих решения о применении взысканий к бизнесу – велико. Нам не нужно, чтобы взыскания, налагаемые на компании контрольными органами, дублировали друг друга. Мы хотим, чтобы в центре внимания СИБа находились чистота репутации Молдовы, борьба с терроризмом, чтобы НЦБК занимался предотвращением коррупции и борьбой с ней, прежде всего, в государственных структурах, и чтобы Экономическая полиция, вызывающая у бизнесменов ледяной озноб, исчезла. Полиция должна заниматься случаями мошенничества, финансовыми пирамидами, фальшивомонетчиками и иными серьёзными преступлениями. На малых и средних предприятиях, а они составляют большинство предприятий Молдовы, полиции искать нечего”, - сказал Косс.

Александру Балтага, представляющий Ассоциацию предпринимателей Молдовы, назвал очень важным соблюдение презумпции невиновности в тех ситуациях, когда инспекторы приходят на предприятие с проверкой. И не следует на основании правонарушений, совершённых некоторыми лицами, мазать одной краской всех бизнесменов, желающих работать честно.

Ряд представителей деловых кругов отметили, что акцент должен делаться на предотвращении нарушений законодательства бизнесом, на обеспечении стабильности законодательства, на уважении к предпринимателям.

В том же контексте декриминализации экономических преступлений Александра Кан, представляющая Национальную конфедерацию работодателей Молдовы, предложила заменить такие слова, как пеня и штраф, термином „просроченный сбор”.

Как директор программ в Expert-Grup Думитру Будянский, так и Надежда Хриптиевская из Центра правовых ресурсов Молдовы, назвали этот проект долгожданным для бизнес-среды. Но он должен обеспечивать баланс между интересами деловой среды и интересами общества в целом.

„Каждый из нас может стать инвестором, например, приобретя акции на рынке ценных бумаг. Поэтому очень Вас прошу, уважаемые бизнесмены, проявляйте чуть больше терпимости, когда кто-то из-за пределов деловых кругов приходит, чтобы высказать своё мнение”, - призвал собравшихся Думитру Будянский.

„Мы понимаем те проблемы, с которыми сталкивается бизнес, мы неоднократно привлекали к ним внимание, критиковали их. Но поможет ли бизнесу освобождение от уголовной ответственности за такие правонарушения, как нарушение прав на объекты промышленной собственности, загрязнение почвы, воздуха и вод, незаконная предпринимательская деятельность, использование привилегированной информации на рынке ценных бумаг, нарушение положений о порядке заключения сделок с имуществом коммерческих обществ?”, - риторически поинтересовалась Надежда Хриптиевская.

Участники дискуссии выдвинули ряд предложений, которые Минюст пообещал рассмотреть. В этой связи как бизнесмены, так и представители гражданского общества подчеркнули, что они ждут окончательной версии проекта.