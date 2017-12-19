На молдо-украинской границе откроется совместный КПП Паланка-Маяки-Удобное

Сегодня на молдо-украинской границе откроется совместный контрольно-пропускной пункт Паланка-Маяки-Удобное. Его работа организована по европейским стандартам, а проверки будут проводить одновременно пограничные полицейские Молдовы и Украины.

Совместное КПП создали при финансовой поддержке Евросоюза и помощи Программы развития ООН в нашей стране. Его запуск - одно из требований Соглашения об ассоциации с ЕС.

Всего на молдо-украинской границе планируется организовать семь совместных контрольно-пропускных пунктов. Ожидается, что следующим станет Джурджулешты-Рени.