Сегодня православные отмечают День Николая Чудотворца. В народе его называют Николаем зимним. Это один из самых почитаемых в христианском мире святых.

Он жил во второй половине третьего века и прославился самоотверженной добротой к людям. Благотворительностью занимались и его родители.

С малых лет Николай посещал церковь, изучал Священное Писание и много времени проводил за молитвами. Повзрослев, он стал сначала чтецом, а после священником. Мощи Святого Николая хранятся в городе Бари на юге Италии.

С именем Святого Николая связано множество приданий. Его считают покровителем земледельцев, животноводов и рыбаков. Он приносит облегчение обездоленным и больным.

В Молдове Николаями зовутся почти 46 тысяч мужчин, а имя Николетта носят 11 с лишним тысяч женщин.