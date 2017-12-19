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Общество
Православные отмечают День Николая Чудотворца
19.12.2017

Сегодня православные отмечают День Николая Чудотворца. В народе его называют Николаем зимним. Это один из самых почитаемых в христианском мире святых. 

Он жил во второй половине третьего века и прославился самоотверженной добротой к людям. Благотворительностью занимались и его родители. 

С малых лет Николай посещал церковь, изучал Священное Писание и много времени проводил за молитвами. Повзрослев, он стал сначала чтецом, а после священником. Мощи Святого Николая хранятся в городе Бари на юге Италии. 

С именем Святого Николая связано множество приданий. Его считают покровителем земледельцев, животноводов и рыбаков. Он приносит облегчение обездоленным и больным. 

В Молдове Николаями зовутся почти 46 тысяч мужчин, а имя Николетта носят 11 с лишним тысяч женщин.


 
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