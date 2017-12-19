Беспилотникам в Молдове «подрежут крылья»

Виктор Суружиу

На прошлой неделе завершились публичные консультации по законопроекту о режиме использования спецтехники, предложенному Национальным центром по защите персональных данных (НЦЗПД).

Возможности беспилотных летательных аппаратов стали беспокоить власти во многих странах. Сторонники введения ограничений говорят, что дроны, распространенность которых постоянно растет, несут угрозу безопасности и могут использоваться в незаконных целях. В то же время эксперты считают, что сложные бюрократические процедуры, которые нужно будет соблюсти для запуска даже простого беспилотника, приведут к большому количеству нарушений. Тем самым, по их мнению, государство предоставляет чиновникам дополнительные возможности для злоупотреблений.

Дроны будут летать по правилам

Законопроект регулирует применение дронов для съемки и предполагает запрет на их использование в населенных пунктах Молдовы. Исключения предусмотрены лишь для особых ситуаций, таких как создание карт или обеспечение общественного порядка. Для СМИ тоже вводятся ограничения: журналисты смогут использовать дроны для работы только во время публичных мероприятий или событий, например, концерта, протестных акций, собраний или в экстренных ситуациях.

В НЦЗПД отмечают, что нововведения направлены на защиту личных данных, так как фото- и видеосъемка скрытыми камерами, беспилотными летательными аппаратами нарушает право на неприкосновенность частной жизни. Регистрация, по мнению авторов законопроекта, необходима и для того, чтобы можно было установить принадлежность летательного аппарата в случае инцидента – найти того, кто несет за него ответственность.

НЦЗПД выступит в качестве органа, в который заинтересованные лица будут обращаться, чтобы соблюсти уведомительный порядок, получить разрешение или пройти регистрацию в качестве владельца спецтехники, обрабатывающего персональные данные. Понадобится получить предварительное разрешение и от ответственного органа в области гражданской авиации. При этом проводится различие между некоммерческими съемками и коммерческим использованием дронов. В последнем случае потребуется оформить дополнительное разрешение властей.

Национальный центр по защите персональных данных также разработал санкции за нарушение правил использования скрытых средств фото- и видеосъемки, в том числе дронов, и полученных с их помощью видеоматериалов. В этом случае за незаконную обработку личных данных гражданам грозит штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. леев, должностным лицам – от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев и юридическим лицам – от 6 тыс. до 25 тыс. леев.

Кроме того, нововведения в законодательство предложены министерством транспорта и дорожной инфраструктуры совместно с Органом гражданской авиации (ОГА). Проект нового Кодекса воздушного пространства Молдовы обяжет всех владельцев дронов их зарегистрировать. Человек, который управляет дроном, обязан будет постоянно иметь при себе сертификат о регистрации. Без предварительного разрешения властей использование беспилотных летательных аппаратов станет возможным только в специально отведенных местах – каких именно, в законопроекте не уточняется. Однако существует приказ ОГА, принятый в мае 2016 г., который определяет запретные для полетов зоны воздушного пространства Молдовы, в число которых входит и кишиневский округ. В разных странах были случаи, когда частные беспилотники ставили под угрозу полеты в районе аэропортов либо в других зонах.

В ОГА объясняют изменения повышенной опасностью дронов для населения и предприятий, риск которой возрастает в случае неумелого использования спецтехники. Как отмечают специалисты ведомства, отрасль беспилотных технологий – это не только китайские аппараты для съемки, это, в том числе, сложный рынок услуг и решений в разных сферах деятельности, таких как сельское хозяйство, добывающая промышленность, строительство. Подробные положения о полетах беспилотников будут внесены в гражданские авиационные правила, одобренные правительством, а также техническую документацию, утвержденную ОГА.

Как регулируют полеты дронов за рубежом

По словам главы Управления регламентирования ОГА Сергея Мырзака, речь идет об адаптации молдавского законодательства к европейским стандартам. Как отмечает представитель ОГА, в большинстве стран предпринимаются меры по регистрации беспилотных летательных аппаратов и регламентации их использования. К примеру, в Румынии является незаконным запуск дронов в черте города или любом населенном пункте. Для использования беспилотника любого размера и веса владелец должен идентифицировать аппарат, а также уведомить Центр деятельности гражданской авиации в момент поднятия в воздух дрона или заблаговременно. Любой беспилотный летательный аппарат весом от 15 до 150 кг должен располагать национальным разрешением на полеты.

В России обязательная регистрация беспилотников весом от 250 г до 30 кг вступила в силу в этом году. Для выполнения полетов установлен разрешительный порядок, требуется направить авиационным властям план полета и получить разрешение на использование воздушного пространства. Если речь идет о полете над населенным пунктом или зонами, для которых действуют ограничения, владельцу дрона дополнительно понадобится разрешение органа местного самоуправления или других заинтересованных лиц.

Вместе с тем в ряде стран действует более гибкое регулирование. Например, в Австралии для пилотирования любительского дрона не нужно получать каких-либо разрешений или согласований. Достаточно следовать нескольким простым правилам: владелец должен видеть дрон своими глазами, он не должен подниматься выше 120 метров, приближаться к людям ближе, чем на 30 метров, летать над большими скоплениями людей, создавать угрозу для других летательных аппаратов, граждан и имущества. Кроме того, запрещается делать фотографии и видеозаписи, если это нарушает право на неприкосновенность частной жизни.

В США при использовании любительских беспилотников необходимо соблюдать ограничения по высоте (122,9 метра) и по зонам с ограничениями (вокруг аэропортов, стадионов, стихийных бедствий). Следует держать дрон в поле зрения, не использовать его под воздействием наркотиков или алкоголя, рядом с препятствиями в окружающей обстановке, другими воздушными судами, группами людей, спортивными состязаниями, местами чрезвычайных происшествий. В мае 2017 г. федеральный суд Вашингтона отменил требование о регистрации беспилотников, не предназначенных для коммерческого использования, которые применялись последние несколько лет. Суд признал дроны авиамоделями, а для них не требуется никакой регистрации.

В Великобритании до сих пор действовали вполне лояльные правила для владельцев дронов, однако в ноябре 2017 г. было объявлено об их ужесточении в связи с участившимися случаями полетов в запретных зонах. Согласно проекту новых правил, в 2018 г. регистрация всех беспилотников массой более 250 г станет обязательной, а полицейские получат право на конфискацию незарегистрированных аппаратов. Владелец дрона также должен будет сдать квалификационный экзамен на знание теоретических основ его эксплуатации. Ожидаются и другие ограничения, в том числе обязательное применение системы онлайн-планирования маршрутов, чтобы предотвратить попадание беспилотников в запретные зоны.

«Нужны более простые и понятные правила»

Положения нового законопроекта вызвали возмущение со стороны общественности и средств массовой информации. Дело в том, что на протяжении последних двух лет журналисты активно использовали дроны, чтобы заснять с воздуха дорогие дома молдавских чиновников и политиков, получающих зарплаты из государственных средств. Многие из них не раз фигурировали в скандальных историях с коррупционной подоплекой.

В поле зрения СМИ попали особняки генпрокурора Эдуарда Харунжена, заместителя начальника Генерального инспектората полиции Георгия Кавкалюка, экс-секретаря Кишиневского муниципального совета Валерия Диденку, вице-претора столичного района Буюкань Василия Мистряну, генсека Демпартии Константина Ботнаря, бывшего вице-министра экономики Валерия Трибоя, главы Счетной палаты Вячеслава Унтилэ, целого ряда судей и других должностных лиц. Кроме того, при помощи беспилотников были обнаружены незаконные вырубки лесных насаждений, нелегально построенная недвижимость, захваченные земли и т.д.

Жалобы и обращения со стороны чиновников и политиков, считающих себя пострадавшими, на протяжении последних двух лет поступали в правоохранительные органы и НЦЗПД. Так, сын Валерия Трибоя, который был задержан в марте нынешнего года по подозрению в злоупотреблении служебным положением и вскоре отправлен в отставку с должности вице-министра, пожаловался в полицию на видео- и фотосъемки дома отца. Трибой-младший просил «принять меры в соответствии с законом», указав, что материалы были размещены в Интернете без разрешения. Правоохранительные органы, как и в других случаях, отказались принять меры, поскольку закон сейчас не запрещает съемку при помощи дронов.

Представители общественных организаций в области СМИ считают, что предлагаемые нововведения являются попыткой повлиять на работу журналистов. По их мнению, законодательные запреты стали ответом чиновников на разоблачения, для которых были использованы дроны. В Ассоциации независимой прессы полагают, что речь идет о попытке ограничить доступ к информации и ущемить права журналистов-расследователей, которые ведут борьбу с коррупцией.

«На мой взгляд, предложенное регулирование использования дронов является чрезмерным и требует изменений, - отмечает один из наших экспертов. - Сложные бюрократические процедуры, которые нужно соблюсти для запуска даже простого беспилотника, приведут к большому количеству нарушений. Государство фактически отказывается от нормального взаимодействия с владельцами дронов, которое действительно необходимо для обеспечения безопасности, и предоставляет чиновникам дополнительные возможности для злоупотреблений. Думаю, Молдове следует учесть зарубежный опыт для улучшения правил использования дронов. Эти правила только тогда смогут реально снизить риски, когда они станут простыми, понятными и перестанут требовать чрезмерных усилий для их исполнения. Внимание авиационных властей за рубежом сегодня приковано не столько к способам ограничения полетов, сколько к методам обучения безопасным полетам».