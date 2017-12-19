В Республику Молдова прибыли эксперты Россельхознадзора

Делегация российского фитосанитарного агентства Россельхознадзор приступила к проверке молдавской плодоовощной продукции, предназначенной для экспорта на российский рынок.

До 21 декабря российские эксперты будут знакомиться с технологией производства и хранения продукции растительного происхождения, отправляемой российским потребителям, передаёт trm.md со ссылкой на europaliberă.org.

Согласно публикациям портала Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору, приезд российских специалистов в Республику Молдова обусловлен ростом в 2017 году объёма экспорта в Россию молдавских овощей и фруктов. Преследуемая этим визитом цель – упрочить продовольственную безопасность, не допустив поставки в Россию молдавской подкарантинной плодоовощной продукции.

Директор Национального агентства по продовольственной безопасности Георге Габерь выразил надежду, что после этой проверки список молдавских компаний, имеющих право экспортировать фрукты и овощи на российский рынок, существенно расширится. Пока в нём несколько десятков предприятий, в основном из Гагаузии и Приднестровского региона, а потенциальных экспортёров 264.