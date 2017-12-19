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Экономика
Сотрудница молдавского банка похитила со счета клиента более 145 тысяч евро
19.12.2017

Мошенничество выявилось после обращения в суд одного из пострадавших. Так, клиент Eximbank-Gruppo Veneto Banca подал в суд на учреждение после того, как не смог снять деньги со своего счета.

Он обратился в банк с запросом о получении средств, однако ему было отказано по причине того, что денег на счету попросту нет, пишет aif.md со ссылкой на bizlaw.md. 

В ходе инициированной проверки и проведения графологических экспертиз было установлено, что в 105 экземплярах бланков на выдачу денег со счета клиента стоит не его подпись. Выяснилось, что подписи были подделаны сотрудницей банка, которая работала оператором.

Было возбуждено уголовное дело, и при расследовании выяснилось, что мошенница “приложила руку” к счетам еще ряда клиентов банка. Что касается подавшего в суд клиента банка, то его материальный ущерб составил более 145 тысяч евро, которые он потребовал от финансового учреждения.

Первая инстанция приняла его сторону и присудила снять со счета банка в его пользу 145.145 евро, а также уплатить госпошлину в размере 25 тысяч леев.

Это решение было оспорено банком в Апелляционной палате, которая постановила отправить дела на пересмотр другим составом судей. Тем не менее, и второе решение суда оказалось в пользу клиента банка. Тогда представители банка подали апелляцию с просьбой пересчитать сумму ущерба, ссылаясь на то, что ответчик успел снять некоторую сумму.

Это требование было удовлетворено, и истцу было присуждено 97.360 евро. Решение окончательное и подлежит исполнению, однако может быть оспорено в Высшей судебной палате.


 
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