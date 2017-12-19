Интересное Что хорошего принес 2017 год в области образования Со всем тем хорошим и плохим, что в нём было, 2017 год подходит к концу и сейчас самое время подвести его итоги. В этой связи Информационное агентство IPN решило выяснить, каким оказался 2017-й для молдавских граждан, проживающих в стране и за её пределами. Был ли это год, когда они решили строить своё будущее на Родине или укрепились в своём намерении уехать? Стал ли этот год годом, в течение которого они открыли своё новое дело или закрыли прежнее? Быть может, они пережили в этом году нечто особенное? Сегодня мы узнаем, каким оказался 2017 год для области образования.



Рейтинг Министерства образования, культуры и науки:



1. Начался процесс реформ в области разработки учебных программ.



„Это предполагает упрощение содержания учебных программ по всем предметам и школьным ступеням образования, а так же изменение и развитие нынешних учебных планов с помощью сокращения количества часов (на 2-3 часа) и обязательных школьных предметов (2-3 дисциплины) для лицеев. Кроме того, речь идет об увеличении доли факультативных дисциплин в учебных планах, что позволит диверсифицировать образовательные предложения для школьников и расширить автономию учебных заведений при их подборе, а так же расширить школьные дисциплины, которые обеспечивают профессиональную ориентацию молодежи. Таким образом, по окончании гимназии, учащиеся должны иметь подготовку, необходимую для того, чтобы проложить собственный профессиональный путь, который должны развивать: либо продолжить лицейское образование, чтобы иметь возможность получить фундаментальную подготовку для поступления в высшее учебное заведение, либо выбрать профессионально-техническое образование, чтобы получить рабочую профессию, либо пойти в колледж, чтобы получить навыки управления в различных профессиональных областях (мастер, прораб, техник, и др.). Процесс реформы предполагает освоение навыков ИКТ в общеобразовательных учреждениях и волонтерскую деятельность, позволяющую бескорыстное участие молодежи в акциях с целью личностного роста и улучшения реляционной среды молодежи, способствующую формированию навыков активного участия в общественной жизни”.



2. Увеличение на 50% пособия для молодых специалистов в целях освоения профессии педагога и привлечения молодых педагогических кадров для начала работы в системе образования.



„Размер пособия был увеличен с 30 тыс. до 45 тыс. леев для выпускников с высшим образованием. Для выпускников со средним специальным образованием, пособие было увеличено с 24 тыс. до 36 тыс. леев”.



3. Непрерывная профессиональная подготовка педагогических и руководящих кадров в общеобразовательных учреждениях.



„Стандарты профессиональной подготовки определяют основные компетенции, которым должны отвечать преподаватели/менеджеры, открытые и мотивированные для профессионального развития и достижения высокой производительности. В профессиональной подготовке приняли участие 2537 преподавателей и руководящих кадров (1856 преподавателей и 681 менеджеров)”.



4. Выделение 110 млн. леев для финансирования работ по реконструкции шести начальных, гимназических и лицейских учебных заведений, подведомственных местным органам власти.



„Необходимые финансовые средства для реконструкции были утверждены в Законе о Государственном бюджете на 2017 год, за счет кредита, предоставленного Всемирным банком в рамках проекта „Реформа в образовании””.



5. Сокращение учебной нагрузки с 20 до 18 часов в неделю для педагогических работников начального образования в целях уравнивания педагогической нагрузки для педагогических работников начального, гимназического и лицейского образования.



„В то же время, у молодых специалистов уменьшилась дидактическая нагрузка с 18 часов в неделю – 1,0 нагрузка, с фактическим осуществлением 13,5 часовой педагогической деятельности в неделю – 0,75 нагрузки”.



Рейтинг Общественной организации „Părinți Solidari”:



1. Улучшение качества питания в детских садах и разнообразия меню.



„Таким образом, мы добились более строгого контроля качества питания в дошкольных учреждениях. Мы добились разработки и утверждения типового меню для каждого управления образования, молодежи и спорта, более частое включение фруктов и овощей в детское меню, увеличение примерно на четыре лея суточной нормы на питание на одного ребенка в детском саду.



2. Повышение прозрачности бюджетов учебных заведений муниципия Кишинев.



„Речь идет о данных, касающихся бюджетов на 2016 год и опубликованных на странице Главного управления образования, молодежи и спорта”.



3. Выделение средств на гигиенические средства.



„В результате флэш-моба, организованного Ассоциацией „Părinți Solidari”, было выделено дополнительно два миллиона леев для обеспечения учебных заведений гигиеническими средствами”.



4. Повышение на 50% заработной платы поварам из финансовых источников Примэрии муниципия Кишинев.



5. Активное участие родителей в мониторинге деятельности дошкольных заведений, требование о прозрачности бюджетных расходов, о надлежащем обеспечении уровня воспитания и ухода, соблюдение санитарных условий и др.



P. S.: „Наш рейтинг основывается на результатах наших действий, там, где были проблемы, и есть улучшения. Реально можно говорить только о муниципии Кишиневе, потому что мы не располагаем информацией об этих аспектах со всей страны”.



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