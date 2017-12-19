Посол США потребовал от парламента принять скандальный закон о запрете российских телеканалов

Посол США Джеймс Петит вмешался во внутреннюю жизнь страны, оказав давление на парламент. Дипломат призвал как можно скорее запретить трансляцию российских телеканалов в Молдове, назвав этот шаг «борьбой против дезинформации». Американец назвал запрет на трансляцию телеканалов «повышением независимости СМИ».

По его мнению, жители Молдовы должны видеть светлое будущее только на прозападных телеканалах.

- Эта ситуация не только ставит под угрозу независимость СМИ в Молдове, но и создает новости, которые можно охарактеризовать как еще один вид пропаганды, но из внутренних источников. Мы должны признать и бороться с этой тенденцией с той же силой, с которой мы боремся с иностранной дезинформацией, - заявил посол США.

Проект закона «О внесении изменений в закон о телевидении и радио», который предлагает запрет российских телеканалов в Молдове, был принят парламентом 7 декабря. Президент Игорь Додон уже заявил, что не подпишет этот закон.

- Заявляю о своей твердой и последовательной позиции, согласно которой так называемый закон о борьбе с пропагандой носит антиконституционный характер, а потому будет возвращен парламенту, - написал Додон.

По его словам, с этой инициативой в республике многие не согласны.