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Посол США потребовал от парламента принять скандальный закон о запрете российских телеканалов
19.12.2017

Посол США Джеймс Петит вмешался во внутреннюю жизнь страны, оказав давление на парламент.  Дипломат призвал как можно скорее запретить трансляцию российских телеканалов в Молдове, назвав этот шаг «борьбой против дезинформации». Американец назвал запрет на трансляцию телеканалов «повышением независимости СМИ».

По его мнению, жители Молдовы должны  видеть светлое будущее только на прозападных телеканалах.  

- Эта ситуация не только ставит под угрозу независимость СМИ в Молдове, но и создает новости, которые можно охарактеризовать как еще один вид пропаганды, но из внутренних источников. Мы должны признать и бороться с этой тенденцией с той же силой, с которой мы боремся с иностранной дезинформацией, - заявил посол США.

Проект закона «О  внесении изменений в закон о телевидении и радио», который предлагает запрет российских телеканалов в Молдове, был принят парламентом 7 декабря. Президент Игорь Додон уже заявил, что не подпишет этот закон.

 - Заявляю о своей твердой и последовательной позиции, согласно которой так называемый закон о борьбе с пропагандой носит антиконституционный характер, а потому будет возвращен парламенту,  - написал Додон. 

По его словам, с этой инициативой в республике многие не согласны.


 
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