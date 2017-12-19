Защита Влада Филата заявила, что он готов рассказать о «краже века», и подала жалобы на свидетелей

Адвокаты Влада Филата заявили, что большинство свидетелей дали ложные показания, и рассказали когда их подзащитный раскроет правду о «краже века». В рамках передачи "Cutia Neagră" на одном из частных телеканалов адвокат Влада Филата сообщил о том, что защита подаст жалобу с целью уголовного преследования некоторых свидетелей.

Так, Игорь Попа потребует уголовного преследования всех свидетелей, которые были приглашены прокурорами за дачу ложных показаний.

- Эти действия являются частью нашей стратегии защиты. Подача жалоб с целью уголовного преследования свидетелей, которые дали ложные показания, будет нашей целью, которую мы будет добиваться, - заявил адвокат Игорь Попа.

На вопрос о количестве свидетелей, на которых будут поданы жалобы, адвокат экс-премьера уточнил, что в список входят почти все свидетели.

- Почти все, потому что все свидетели, которые сделали свои заявления в суде, не были подкреплены или подтверждены другими свидетелями, - рассказал представитель защиты Филата.

Во время телепрограммы Игорь Попа также зачитал письмо Влада Филата: «Решение Высшей судебной палаты об отказе в апелляции в очередной раз доказывает, что это дело основано на сценариях устранения меня из политической жизни и попытке возложить на меня ответственность за всё плохое, что произошло в Республике Молдова. Я признаю, что первый сценарий им удался.

Но, как я уже сказал, попытка возложить на меня ответственность за всё зло им не удалась и никак не удастся. Рано или поздно всё, абсолютно всё прояснится! Имя, подлежащее и сказуемое.

Прискорбно, что всё зашло так далеко, но я продолжаю верить в людей и в правду».

Отвечая на вопрос, почему Влад Филат до сих пор молчит и не рассказывает о причастности других хорошо известных политиков и бизнесменов к «краже века», Игорь Попа сказал, что его подзащитный заговорит только тогда, когда будет назначен другой прокурор.

Ранее Высшая судебная инстанция Молдовы отклонила доводы защиты экс-премьера об отмене приговора, по которому политик осужден на девять лет лишения свободы, и оставила Влада Филата отбывать срок в заключении.