"Стиратель" Унтилэ сфальсифицировал данные о пропаже казенных денег в 2016 году, озвучив цифру в 11 миллиардов вместо 21 миллиарда

Думитру БАРБАЛАТ

Парламент утвердил в первом чтении новое повышение зарплат бюджетникам. Можно быть уверенным в том, что закон примут, ведь предлагают «свои» - председатель комиссии по бюджету и финансам Крянгэ Штефан, демократы Сержиу Сырбу и Марчел Рэдукан. Аудиторам Счетной палаты предлагается доплачивать «за контроль над формированием, управлением и использованием публичных финансов и управление публичным имуществом» ежемесячно по 1,5 средних зарплаты по экономике - 8700 лей. Руководству СП, без уточнения за что: председателю - 4,5 средних зарплат (то есть 26 150 лей). Всем шести членам пленума палаты - по 4,2 зарплаты (то есть по 24 400 лей). За что – стало ясно после событий последнего времени.

Счетная палата превратилась в институт благородных девиц.

В пятницу в «Официальном Мониторе» опубликован акт аудита Счетной палаты №49 от 9 октября 2017 года - отчет об управлении и использовании публичных финансовых средств и публичного имущества (годовой отчет за 2016 год).

Это не акт аудиторов высшей категории. Он достоин института благородных девиц. Вернее, мальчика – бывшего либерала, который всего боится.

В акте указано, что выявлены нарушения и недостатки на общую сумму в 11,56 миллиарда лей. В том числе (в миллиардах): 0,3 – нарушений, допущенных при разработке и планировании бюджетов, 0,289 – по причине неудовлетворительного администрирования доходов и бюджетных средств, 1,86 – по причине использования не по назначению публичного имущества, 1 – незарегистрированное госимущество, 7,37 – ошибки (мелкие шалости бухгалтеров) в бухучете, 0,65 – дежурная формулировка: «и другие нарушения» («мелочевка» весом в 650 миллионов лей!).

Какие даются этому оценки? Растраты и воровство бюджетных средств именуются в md/ro-редакции «contraperformante» - «неперформансные» растраты. Мягко сказано!

Перформанс добрался и до Счетной палаты, которая вообще-то обязана квалифицировать воровство по определениям Уголовного кодекса, а не по лексикону «благородных девиц». Ведь речь идет об 11 560 миллионах средств налогоплательщиков. А это 25 процентов - четверть национального публичного бюджета! За такие нарушения весь минфин с налоговой и таможней сажать надо, всех аудиторов СП вместе с руководством.

Еще недавно председатель СП докладывал парламенту об итогах своей деятельности за 2016 года. И хотя в отчете сказано о выявлении нарушений на 21 миллиард лей - с трибуны была озвучена кастрированная сумма в 11 миллиардов.

Прошло. Никто из депутатов не обратил внимания на «шалость» бывшего либерала.

В опубликованном в марте отчете за 2016 год наибольшие нарушения были констатированы (в миллиардах лей): в минфине – 6,98, налоговой - 2,19, муниципии Кишинэу – 4,88, Гагаузии – 1,66, минобразования – 1,61, минздраве – 0,64, НКМС - 0,4, минобороны – 0,49, муниципии Унгень - 0,86.

Я писал о работе СП в журнале «Profit», речь шла об акте на 20,8 миллиарда лей (№6/2017). И вот переделанный отчет опубликовали: 21 миллиард превратился в 11 миллиардов. А с портала Счетной палаты исчез первоначальный акт с цифрой в 20,8 миллиарда лей. А ведь это уголовно наказуемое деяние: начальник такого уровня занимается очковтирательством и обманом, перефразируя суть и уменьшая выявленные нарушения. Между тем пропажа 21 миллиарда лей сопоставима с кражей миллиарда долларов.

Итак, Счетная палата одна, отчеты за 2016 год - разные. Сначала были указаны конкретные виновные госструктуры. Потом нарушители перешли в категорию инкогнито. И квалификация нарушений совсем разные, не подпадающие под квалификации Уголовного кодекса, а значит – ненаказуемые.

Отчет №6/15.03.2017, МО от 19.05.2017 Отчет №49/03.10.2017, МО от 01.12.2017 Нарушения, обнаруженные в минфине, – 6,98 млрд лей Нарушения, установленные при бюджетной разработке и планировании, – 0,2995 млрд лей в налоговой – 2,19 млрд лей при администрировании бюджетных доходов – 0,1362 млрд. лей в мун. Кишинев – 4,88 млрд лей при управлении бюджетными средствами – 0,2728 млрд. лей в АТО Гагаузия – 1,66 млрд. лей при неперформансном использовании публичных финансов – 1,8613 млрд. лей в министерстве образования - 1,61 млрд. лей из-за нерегистрации госимущества в бухучете – 0,99968 млрд. лей в минздраве – 0,64 млрд. лей; при бухучете и в финансовых отчетах – 7,3736 млрд. лей В НКСМ – 0,4 млрд. лей; другие нарушения – 0,6499 млрд. лей в минобороны – 0,49 млрд. лей; в мун. Унгень – 0,86 млрд. лей.

Теперь понятно, за что работникам СП повышают зарплату?

Шор донес на бывшего премьера, и того посадили. Шор на свободе.

Кто бы донес теперь на Счетную палату?

Хотя какой от этого прок… Сажать ведь следует оптом. А свободных мест нет...