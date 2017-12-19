Министром экономики будет человек без диплома

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Экономика
Председатель ДПМ Влад Плахотнюк объявил о радикальных изменениях в правительстве Филипа, в результате которых оно станет правительством технократов.Лидер Демократической партии подчеркнул, что изменения делаются для того, чтобы еще больше сблизить правительство и граждан, передает Рublika.md.
Из числа членов кабинета останутся только четыре министра: образования, культуры и исследований Моника Бабук, внутренних дел Александру Жиздан, финансов Октавиан Армашу и обороны Еуджен Стурза.
Будет сменен и вице-премьер по реинтеграции. ДПМ решила создать новую должность вице-премьера в этой сфере, которую займет бывший премьер-министр и министр иностранных дел и европейской интеграции Юрие Лянкэ.
На брифинге Плахотнюк сообщил, что решил укрепить команду правительства технократами-профессионалами. В новой правительственной команде только премьер-министр и один министр являются членами ДПМ.
"Мы хотим акцентировать внимание прежде всего на профессионализме, а не на политической принадлежности", - сказал Плахотнюк. По его словам, в новый состав правительства входят молодые люди, будут четыре женщины-министра.
Плахотнюк сообщил, что цель изменений - адаптировать деятельность правительства к реальным потребностям населения.
Состав нового кабинета:
- вице-премьер по вопросам евроинтеграции - Юрие Лянкэ, бывший премьер-министр и министр иностранных дел и европейской интеграции;
- вице-премьер по вопросам реинтеграции - Кристина Лесник, сотрудник МИДЕИ, сыграла важную роль в либерализации визового режима с ЕС;
- министр иностранных дел и европейской интеграции - Тудор Ульяновски, нынешний посол Молдовы в Швейцарии;
- министр экономики и инфраструктуры - бывший премьер-министр Кирилл Габурич;
- министр здравоохранения, труда и социальной защиты - Светлана Чеботарь, директор Национального центра переливания крови;
- министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды - Ливиу Волконович, ректор Государственного аграрного университета Молдовы;
- министр юстиции - Александру Тэнасе, бывший судья Конституционного суда и бывший министр юстиции;
- министр обороны - Еуджен Стурза;
- министр внутренних дел - Александру Жиздан;
- министр образования, культуры и исследований - Моника Бабук;
- министр финансов - Октавиан Армашу.
Плахотнюк отметил, что отставные министры будут задействованы в других проектах.
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