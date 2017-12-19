Министром экономики будет человек без диплома

Председатель ДПМ Влад Плахотнюк объявил о радикальных изменениях в правительстве Филипа, в результате которых оно станет правительством технократов.Лидер Демократической партии подчеркнул, что изменения делаются для того, чтобы еще больше сблизить правительство и граждан, передает Рublika.md.

Из числа членов кабинета останутся только четыре министра: образования, культуры и исследований Моника Бабук, внутренних дел Александру Жиздан, финансов Октавиан Армашу и обороны Еуджен Стурза.

Будет сменен и вице-премьер по реинтеграции. ДПМ решила создать новую должность вице-премьера в этой сфере, которую займет бывший премьер-министр и министр иностранных дел и европейской интеграции Юрие Лянкэ.

На брифинге Плахотнюк сообщил, что решил укрепить команду правительства технократами-профессионалами. В новой правительственной команде только премьер-министр и один министр являются членами ДПМ.

"Мы хотим акцентировать внимание прежде всего на профессионализме, а не на политической принадлежности", - сказал Плахотнюк. По его словам, в новый состав правительства входят молодые люди, будут четыре женщины-министра.

Плахотнюк сообщил, что цель изменений - адаптировать деятельность правительства к реальным потребностям населения.

Состав нового кабинета:

- вице-премьер по вопросам евроинтеграции - Юрие Лянкэ, бывший премьер-министр и министр иностранных дел и европейской интеграции;

- вице-премьер по вопросам реинтеграции - Кристина Лесник, сотрудник МИДЕИ, сыграла важную роль в либерализации визового режима с ЕС;

- министр иностранных дел и европейской интеграции - Тудор Ульяновски, нынешний посол Молдовы в Швейцарии;

- министр экономики и инфраструктуры - бывший премьер-министр Кирилл Габурич;

- министр здравоохранения, труда и социальной защиты - Светлана Чеботарь, директор Национального центра переливания крови;

- министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды - Ливиу Волконович, ректор Государственного аграрного университета Молдовы;

- министр юстиции - Александру Тэнасе, бывший судья Конституционного суда и бывший министр юстиции;

- министр обороны - Еуджен Стурза;

- министр внутренних дел - Александру Жиздан;

- министр образования, культуры и исследований - Моника Бабук;

- министр финансов - Октавиан Армашу.

Плахотнюк отметил, что отставные министры будут задействованы в других проектах.